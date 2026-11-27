Аутор:АТВ редакција
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Екстремне временске прилике у кључним пољопривредним регионима подстичу раст цијена прехрамбених сировина, угрожавајући снабдевање свјетског тржишта уочи празника.
Према анализи банке ЈП Морган, од проглашења феномена Ел Нињо 11. јуна, терминске цијене неколико важних пољопривредних производа забиљежиле су значајан раст, како преноси јужноафрички Дејли Маверик:
Какао – 40 одсто
Пиринач – 37 одсто
Шећер – 25 одсто
Кафа – 17 одсто
Ранији модели Европске централне банке указују на то да Ел Нињо може да подигне глобалне цијене прехрамбених сировина за девет одсто. Најизраженије посљедице актуелног циклуса могле би да се осјете у октобру 2027. године.
Гана и Обала Слоноваче, које заједно производе око 60 одсто светског какаа, суочавају се са повећаним ризиком од суше.
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У Бразилу, водећем свјетском произвођачу кафе и шећера, прекомерне падавине угрожавају производњу шећера на југу земље, док подручјима у којима се узгаја кафа прети недостатак падавина.
Према подацима Организације УН за храну и пољопривреду (ФАО), улов рибе и производња рибљег брашна и рибљег уља у Перуу смањени су за око 70 одсто током прве половине 2026. године.
Цијена рибљег брашна већ је достигла рекордне нивое, што повећава трошкове узгоја лососа и шкампа и ствара додатни притисак на њихове продајне цијене.
Посљедице климатског феномена неће се истовремено одразити на све категорије прехрамбених производа, али се очекује да ће њихов утицај на потрошачке буџете бити све израженији током наредне године.
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