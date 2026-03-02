Logo
Стабилан раст прихода и добит од 77,4 милиона КМ M:tel-а у 2025. години

02.03.2026

12:08

Коментари:

0

Компанија m:tel завршила је 2025. годину са добити од 77,4 милиона конвертибилних марака, потврђујући стабилно и успјешно пословање упркос динамичним тржишним околностима.

Укупни приходи у 2025. години износили су 523,7 милиона КМ, што представља раст од око 2,7% у односу на претходну годину. Овакав резултат проистекао је из континуираног унапређења услуга, модернизације мреже и растуће потражње за дигиталним рјешењима и иновативним сервисима.

Укупни расходи у посматраном периоду износили су 437,2 милиона КМ и већи су за око 4% у односу на претходну годину, што одражава снажне активности компаније усмјерене ка унапређењу инфраструктуре, дигитализацији пословања и јачању квалитета корисничког искуства.

Са јасном визијом развоја, фокусом на модерне технологије и континуираним инвестицијама, м:тел наставља да гради позицију незаобилазног лидера у области савремених комуникација и поставља темеље за даљи, дугорочно одрживи раст.

Таг :

