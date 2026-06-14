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Андрић: Проблем пренапона у мрежи угрожава цијели енергетски систем

Аутор:

АТВ редакција
14.06.2026 09:58

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Дарко Андрић
Фото: АТВ БЛ

Када дође до ванредних ситуација, слиједи усаглашавање и проналажење оптималног стања, рекао је за АТВ извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград, Дарко Андрић.

Андрић је изразио наду и увјерење да ће се у скорије вријеме ријешити проблем пренапона у мрежи.

Он је истакао да ово питање превазилази локалне оквире:

"То заиста не погађа само Хидроелектрану Вишеград, него цијели енергетски систем. Што је најважније, у појединим моментима онемогућава пласирање произведене електричне енергије ка потрошачима, као и извоз", изјавио је Андрић.

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Тагови :

Дарко Андрић

ХЕ на Дрини

Вишеград

Хидроелектрана Вишеград

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