Андрић: Проблем пренапона у мрежи угрожава цијели енергетски систем

Аутор:АТВ редакција
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Када дође до ванредних ситуација, слиједи усаглашавање и проналажење оптималног стања, рекао је за АТВ извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград, Дарко Андрић.
Андрић је изразио наду и увјерење да ће се у скорије вријеме ријешити проблем пренапона у мрежи.
Он је истакао да ово питање превазилази локалне оквире:
"То заиста не погађа само Хидроелектрану Вишеград, него цијели енергетски систем. Што је најважније, у појединим моментима онемогућава пласирање произведене електричне енергије ка потрошачима, као и извоз", изјавио је Андрић.
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