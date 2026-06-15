Андрић: Стање у мрежи ограничава пласман енергије

Аутор:АТВ редакција
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Дешавају се моменти када имамо могућност и спремност да производимо електричну енергију, али због стања у мрежи, односно пренапона, нисмо у могућности да ту енергију пласирамо до крајњих потрошача, објаснио је за АТВ извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград Дарко Андрић.
Он је додао да тим хидроелектране остаје максимално посвећен превенцији проблема.
"Наставићемо са праћењем свих параметара током рада хидроелектране како бисмо предупредили све потенцијалне проблеме, што је стални задатак свих нас који радимо у хидроелектрани", нагласио је Андрић.
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