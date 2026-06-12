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Андрић: Упркос изазовима, очекује се пребачај годишњег плана производње

Аутор:

АТВ редакција
12.06.2026 09:43

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извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград Дарко Андрић
Фото: АТВ

Преостало нам је још седам мјесеци да произведемо преосталу трећину од планиране производње како бисмо испунили годишњи план, рекао је за АТВ извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград Дарко Андрић.

Он је додао да је оптимиста када је ријеч о коначном учинку:

"Очекујемо да ће до краја године резултат бити и значајно већи, те да ћемо задржати пуну погонску спремност и реализовати све планирано одржавање на годишњем нивоу. Очекујемо да ћемо годину завршити са пребаченом планском производњом", казао је Андрић.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Вишеград

Хидроелектрана Вишеград

Дарко Андрић

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