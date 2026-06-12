Андрић: Упркос изазовима, очекује се пребачај годишњег плана производње

Аутор:АТВ редакција
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Преостало нам је још седам мјесеци да произведемо преосталу трећину од планиране производње како бисмо испунили годишњи план, рекао је за АТВ извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград Дарко Андрић.
Он је додао да је оптимиста када је ријеч о коначном учинку:
"Очекујемо да ће до краја године резултат бити и значајно већи, те да ћемо задржати пуну погонску спремност и реализовати све планирано одржавање на годишњем нивоу. Очекујемо да ћемо годину завршити са пребаченом планском производњом", казао је Андрић.
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