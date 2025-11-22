Аранђеловдански вашар у Мркоњић Граду: Најбоља шљивовица Миленка Милекића

Извор:
Шљивовица Миленка Милекића из Мркоњић Град проглашена је за најквалитетнију на манифестацији "Аранђеловдански вашар" у Мркоњић Граду.
Учешће је узело 55 излагача из ове општине, Језера, Шипова, Рибника, Петровца, Дрвара, Бањалуке и Јајца, који су представили разне врсте ракија и производе од меда, народне рукотворине, занатске производе, традиционална јела.
Милекић је рекао новинарима да други пут побјеђује у категорији шљивовице, док је његов отац у категорији најбоља јабуковача био побједник три пута.
Он је напоменуо да је наставио породичну традицију производње ракије, те додао да је дјед прве засаде формирао у селу Медна код Мркоњић Града, а да је отац наставио да производи ракију.
Милекић је рекао да је све то унаприједио спојивши традиционалну и модерну производњу, те је тако и настала ракија врхунског квалитета.
На другом мјесту је ракија Винодрага Убовића из Мркоњић Грда, док је треће мјесто освојио Момир Вујасин из Бањалуке.
Награду за најбољу крушковачу освојио је Винодраг Убовић из Мркоњић Града, док је признање за најбољу јабуковачу добио Ранислав Милановић из Фоче.
Цијена килограма меда данас је износила 25 КМ, ракија медовача се могла купити за 30 КМ, шљивовица од 20 до 30 КМ, док је литар домаће дрење коштао 40 КМ.
Манифестација је почела у четвртак, 14. новембра, сензорним оцјењивањем квалитета домаће ракије, а организована су и стручна предавања за произвођаче ракија, воћа, поврћа и меда.
У оквиру "Аранђеловданског вашара" одржан је Фестивал домаће ракије, етно-фестивал "Јабука", Дани меда, изложба рукотворина "Златне руке", "Мркоњићка алка", Градимир Мркоњић Града и Градимир Републике Српске.
Прво мјесто у дисциплини Градимир Мркоњић Града освојио је Милан Ћоћкало, док је прву награду Градимир Републике Српске добио Тарик Бабић из Високог.
Начелник општине Мркоњић Град Драган Вођевић рекао је да народ овог краја вијековима уназад живи од свог рада, стварајући производе који су се посебно истакли као што су производи од ракије и гастрономска понуда заснована на домаћој производњи.
Он је нагласио да је већ увелико у току иницијатива да се заштити географско поријекло чувене мркоњићке ракије, те изразио наду да ће до наредне манифестације то бити и завршено.
На манифестацији је своју етно, гастро и туристичку понуду представила и општина Језеро. На штанду су изложили разне врсте домаћих производа спреманих искључиво од домаћих сировина.
Марта Станишић из Мркоњић Града која се производњом природне козметике "Мис теута" бави шест година у понуди има око 40 производа.
Пчелар из Бањалуке Ненад Петрушић пчеларством се бави још од 1986. године, те да поред три врсте меда као што су вријесак, планинска ливада и кестенов мед, у понуди имају разне мјешавине у меду, мелеме на бази пчелињих производа, прополис капи, чајеве и друге производе.
Душанка Демир из Дрвара изложила је производе од дрењине јер је ова општина по дрењини и позната.
Мирко Глић из села Бјелајце, који се бави узгојем свиња и оваца, на вашару је представио печену прасетину, јагњетину, чварке, домаће млијеко, а његова супруга изложила је домаће колаче које израђује искључиво од домаћих производа.
Организатор "Аранђеловданског вашара" који је одржан у Спортској дворани "Арена Нове банке" је Агенција за привредни развој, а покровитељ општина Мркоњић Град.
