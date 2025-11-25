Данас без струје неколико насеља у Бијељини

25.11.2025
Из Електро-Бијељина обавјештавају грађане да ће у сриједу, 26. новембра 2025. године, због планираних радова на електроенергетској мрежи, доћи до привремених прекида у испоруци електричне енергије на више локација у граду.
Прекиди ће се односити на сљедеће трафостанице и улице:
ТС „Д. Туцовића 1“ – дио улице Живојина Мишића биће без напајања због санације прикључка, у термину од 09:00 до 10:00 часова.
ТС „Д. Загон и 2“ – прекид струје на 1 НН излазу према Ковачићима због санације нисконапонске мреже, од 09:00 до 14:00 часова.
ТС „Велино Село 1“ – прекид на 1 НН излазу због израде новог прикључка, у периоду од 11:00 до 13:00 часова.
ТС „Јелаз“ – обустава испоруке електричне енергије на 1 НН излазу због израде прикључка, од 09:00 до 10:00 часова.
ТС „Брчанска цеста 3“ – прекид на 1 НН излазу који напаја улицу Василија Острошког, због израде прикључка, од 09:00 до 10:00 часова.
ТС „Силос“ – без напајања ће бити 1 НН излаз за улицу Димитрија Туцовића код Силоса, због израде прикључка, од 09:00 до 10:00 часова.
Из Електро-Бијељине моле потрошаче за разумијевање и стрпљење током извођења радова, те препоручују да се на вријеме предузму све потребне припреме, пише Инфобијељина.
