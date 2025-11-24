Електро-Бијељина: Нормализовано напајање електричном енергијом на подручју Лопара

24.11.2025
20:00
Коментари:0
Снијег је током викенда проузроковао више кварова на електромрежи на подручју Лопара, због чега је велики дио општине остао без струје.
"Електро-Бијељина" ангажовала је раднике из више подручних јединица и до сада је већина кварова санирана, без струје је само неколико домаћинстава на планинском врху Бусија.
Висина сњежног покривача на Мајевици и до једног метра, што је екипама Електро-Бијељине знатно отежавало приступ високонапонској мрежи и далеководима, због чега су села на том подручју од петка без струје.
"Тај далековод што води горе на Бусију, главни, сваке године је критичан. Ми смо били два и по дана без струје, не може да се поправи и то је то", каже Јовица Рикић из Прибоја код Лопара.
У већини села данас је успостављено стабилно снабдијевање електричном енергијом.
"Само на моменте кад они треба нешто да ураде искључи се струја па дође, е сад, то је друго што је нама вода на другој линији нисконапонске мреже, па три дана носим воду, али Боже мој, нека је има", рекла је Цица Гајић Вукосаваца код Лопара.
Из Електро-Бијељине наводе да су узроци кварова на далеководима и мрежи тежина снијега, а највећи проблем неочишћени путеви и неприступачан терен.
"Само у Лопарама, преко 500 километара мреже, замислите на сваких 50 метара је стуб, колико је то стубова, то је огромна мрежа, неприступачна, ријетко насељена, и заиста је то велики проблем за одржавање таквих мрежа, ми смо у претходној години уложили огроман напор и све смо довели у технички исправно стање", истакао је Милан Лукић, извршни директор Електро-Бијељине за теренске операције.
У суботу је дошло и до хаварије на трафостаници у центру Лопара, због чега је без струје било око 400 домаћинстава.
