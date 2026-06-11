ХЕ "Вишеград" остварила изванредне резултате: Производња већа за двије трећине

Аутор:АТВ редакција
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Захваљујући високој погонској спремности, ефикасној организацији и повољној хидролошкој ситуацији, Хидроелектране на Вишеграду оствариле су значајно боље резултате у односу на исти период прошле године.
Од планираних 910 гигават-часова за првих шест мјесеци, произведено је 600 гигават-часова електричне енергије, што представља значајан раст у односу на 2024. и 2025. годину. Посебно је важно истаћи да у овом периоду није било тзв. просипања воде на преградном профилу бране, што потврђује максималну искоришћеност водних ресурса.
Извршни директор за производњу и управљање у ХЕ „Вишеград“, Дарко Андрић, у изјави за АТВ појаснио је тренутну ситуацију:
"Хидрологија је нешто слабија у односу на прогнозе, те је производња нешто мања од планиране. Мај мјесец је остварен на 70 одсто плана. Ипак, да бих био јаснији и онима који нису стручни, једноставно речено - за ових пет мјесеци произвели смо двије трећине нашег годишњег плана", истакао је Андрић.
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