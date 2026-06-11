Logo

ХЕ "Вишеград" остварила изванредне резултате: Производња већа за двије трећине

Аутор:

АТВ редакција
11.06.2026 09:36

Коментари:

0
ХЕ на Дрини
Фото: АТВ

Захваљујући високој погонској спремности, ефикасној организацији и повољној хидролошкој ситуацији, Хидроелектране на Вишеграду оствариле су значајно боље резултате у односу на исти период прошле године.

Од планираних 910 гигават-часова за првих шест мјесеци, произведено је 600 гигават-часова електричне енергије, што представља значајан раст у односу на 2024. и 2025. годину. Посебно је важно истаћи да у овом периоду није било тзв. просипања воде на преградном профилу бране, што потврђује максималну искоришћеност водних ресурса.

Извршни директор за производњу и управљање у ХЕ „Вишеград“, Дарко Андрић, у изјави за АТВ појаснио је тренутну ситуацију:

"Хидрологија је нешто слабија у односу на прогнозе, те је производња нешто мања од планиране. Мај мјесец је остварен на 70 одсто плана. Ипак, да бих био јаснији и онима који нису стручни, једноставно речено - за ових пет мјесеци произвели смо двије трећине нашег годишњег плана", истакао је Андрић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ХЕ на Дрини

производња

Вишеград

Хидроелектрана Вишеград

Коментари (0)

Више из рубрике

Дјеца са Косова и Метохије у посјети Лакташима

Градови и општине

Осмијеси, игра, спортске активности: Дјеца са Косова и Метохије у посјети Лакташима

15 ч

0
Добој конкретно одговориo на иницијативу институција да се ријеши питање запошљавања дјеце погинулих бораца.

Градови и општине

Добој први обезбиједио посао за потомке погинулих бораца

15 ч

0
Дуге колоне возила на граничном прелазу Доња Градина, излаз из БиХ

Градови и општине

Колапс на излазу из БиХ: Погледајте гд‌је се најдуже чека

18 ч

0
Састанак руководства СНСД-а са руководством Општинског одбора у Гацку

Градови и општине

СНСД Гацко добио новог предсједника: Милинко Милидраг на челу одбора

1 д

0

  • Најновије

10

52

Ужас: У Врбасу пронађено тијело жене

10

48

Упозорење грађанима: Строго је забрањено, казне су високе

10

45

Препознајте швалера за само неколико минута: Ови гестови га одају

10

44

Цвијановић: На састанку са Саром потврђено пријатељство Српске и државе Израел

10

42

Кријумчарили мигранте чамцем преко Дрине: Ухапшене три особе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима