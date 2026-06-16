ХЕ Вишеград: Планирана модернизација опреме

Аутор:АТВ редакција
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Прошлог мјесеца имали смо значајне активности на обнављању одређене опреме, а свакако нас у наредном периоду чекају и већи захвати, рекао је за АТВ извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград Дарко Андрић.
Како додаје, приоритет је набавка и замјена генераторских прекидача, за шта се припреме врше већ одређено вријеме.
"То су сви предуслови који су законски дефинисани, а које морамо испунити прије покретања саме набавке, а потом и имплементације тих генераторских прекидача", најавио је Андрић.
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