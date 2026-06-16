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ХЕ Вишеград: Планирана модернизација опреме

Аутор:

АТВ редакција
16.06.2026 10:11

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Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград
Фото: АТВ

Прошлог мјесеца имали смо значајне активности на обнављању одређене опреме, а свакако нас у наредном периоду чекају и већи захвати, рекао је за АТВ извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград Дарко Андрић.

Како додаје, приоритет је набавка и замјена генераторских прекидача, за шта се припреме врше већ одређено вријеме.

"То су сви предуслови који су законски дефинисани, а које морамо испунити прије покретања саме набавке, а потом и имплементације тих генераторских прекидача", најавио је Андрић.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Вишеград

Хидроелектрана Вишеград

Дарко Андрић

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