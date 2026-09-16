"Инвестиције Електро-Бијељине ће допринијети квалитетнијем снабдијевању корисника"

Аутор:АТВ редакција
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В.д. извршног директора за теренске операције ОДС 'Електро-Бијељина' а.д. Бијељина, Милан Лукић, истакао је да ће све инвестиције које ради Електро-Бијељина допринијети квалитетнијем снабдијевању.
"Све инвестиције које смо започели, јако је битно да један кабл према центу још једна урадимо због могућих проблема са градском топланом, такође кабл 35-волтни је веома битан па Угљевик-Лопаре, тамо смо имали претходних проблеме претходних година са растињем још увијек траје велика акција, на Лопарама радимо санацију далековода, комплетну замјену једног далековода, сва она критична мјеста", рекао је Лукић. те додао:
"Ми смо обавезни да по налогу Регулаторне агенције све далеководе који су имали највећи број застоја вршимо реконструкцију и ми на крају сваке године морамо извјестимо шта смо урадили".
Додао је да су у свакој теренској јединици имали бар један далековод који су радили.
"У Зворнику треба за пар дана да отворимо трафо станицу која је прва таква трафо станица која је направљена у Зворнику од рата на шта сам баш поносан", рекао је Лукић те додао:
"Морамо правити резервна напајања и ми правимо што више попречних мрежа и када дође до квара, тај квар много краће траје, он се локализује и други потрошачи се напајају са те резервне везе напајања".
Истиче да "Електро-Бијељина" ради интензивно.
"Сигуран сам да ће то дати резултате, али увијек вам не може нико 100 посто гарантовати да ћете увијек имати електричну енергију, таква је природа. Али позитивно је што дистрибутивна предузећа имају што мање губитке и што мање застоја током године, што значи да се добро раде превентиве и све радне да би се смањили застоје код крајњих купаца", рекао је Лукић.
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