Милићи настављају са подршком пољопривредној производњи

29.08.2025
19:30
Коментари:0
Начелник Општине Милићи Марко Савић данас је потписао Меморандум о сарадњи са представницима пољопривредног кластера СМБ и Мреже младих агропредузетника, а циљ је провођење активности усмјерених на стварање бољих услова за развој пољопривреде и живота на селу.
Петар Николић, оснивач Мреже младих агропредузетника, каже да Мрежа окупља преко 200 учесника и корисника који своју будућност виде на селу.
Данашњем састанку у Милићима присуствовали су представници локалних самоуправа из регије Бирач.
Шеф Одсјека за развој у Општини Власеница Жељко Дамљановћ каже да ова локална заједница пружа велику подршку пољопривредној производњи и сматра да умрежавање може дати добре резултате.
Меморандум о сарадњи данас су потписали и представници Градске управе Зворник док ће документ, осталим јединицама локалне самоуправе бити накнадно достављен.
