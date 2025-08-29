Logo

Милићи настављају са подршком пољопривредној производњи

29.08.2025

19:30

Милићи настављају са подршком пољопривредној производњи
Фото: SRNA

Начелник Општине Милићи Марко Савић данас је потписао Меморандум о сарадњи са представницима пољопривредног кластера СМБ и Мреже младих агропредузетника, а циљ је провођење активности усмјерених на стварање бољих услова за развој пољопривреде и живота на селу.

Петар Николић, оснивач Мреже младих агропредузетника, каже да Мрежа окупља преко 200 учесника и корисника који своју будућност виде на селу.

Данашњем састанку у Милићима присуствовали су представници локалних самоуправа из регије Бирач.

Шеф Одсјека за развој у Општини Власеница Жељко Дамљановћ каже да ова локална заједница пружа велику подршку пољопривредној производњи и сматра да умрежавање може дати добре резултате.

Меморандум о сарадњи данас су потписали и представници Градске управе Зворник док ће документ, осталим јединицама локалне самоуправе бити накнадно достављен.

