Начелник Брода разговарао са митрополитом Фотијем

Начелник Општине Брод Милан Зечевић боравио је данас у Бијељини, гдје га је у сједишту Епархије примио Његово Високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански г. Фотије.

Током разговора осврнули су се на досадашњу сарадњу, као и на могућности њеног даљег унапређења, истичући обострану спремност за наставак заједничких активности.

Начелник је овом приликом указао на позитивне трендове у развоју општине, нагласивши да се у Броду већ осјећају охрабрујуће промјене. Као посебно значајан податак издвојено је да се током 2025. године, први пут након дужег периода, више становника вратило у општину него што се из ње иселило.

„Захваљујем се Митрополиту на благослову који је упутио за све моје Брођане, и надамо се да ће нас посјетити у наредним мјесецима“, поручио је Зечевић након пријема.

Састанку је присуствовао и протојереј-ставрофор Мирослав Живковић, старјешина Храма Покрова Пресвете Богородице у Броду.

(Општина Брод)

Милан Зечевић

Општина Брод

Episkop Fotije

