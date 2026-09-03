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Осјетите чари авантуре: Источно Сарајево - спој нетакнуте природе и богате историје

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03.09.2026 17:12

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Источно Сарајево из ваздуха.
Фото: Screenshot/Youtube

Град Источно Сарајево је административни, привредни, културни, универзитетски, туристички и спортски центар источног дијела Републике Српске.

Његово подручје чине општине: Пале, Соколац, Источна Илиџа, Источни Стари Град, Источно Ново Сарајево и Трново, док је градско сједиште у Палама.

Бити у окружењу густе шуме, осјећати цијелим бићем здраву и угодну планинску климу, бити задивљен призорима који се пружају с камених врхова, гласом тишине и жубором планинских ријека, а бити непуних сат времена удаљен од градске вреве и ужурбаног живота, значи бити у Источном Сарајеву.

Шуме и пропланци, бујна вегетација, станишта су птица и дивљих животиња, а бистрим потоцима и ријекама господаре поточне пастрмке и ријечни ракови, што је истински изазов за заљубљенике лова и риболова.

За добар пикник у природи, уз обиље специјалитета домаће кухиње и шумских плодова, право мјесто је Кадино врело, у горњем току ријеке Праче.

Стијене и стрме литице Јахорине, Романије и Требевића прави су рај за планинаре, алпинисте, параглајдере и све остале жељне авантура.

Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, изванредна конфигурација терена на Јахорини, са стазама за алпске дисциплине као и благе падине, погодна клима и обиље квалитетног снијега уврстиле су ову планину у најљепше и најпознатије ски-центре у Републици Српској и региону.

У Туристичкој организацији Републике Српске такође истичу да су пећине Орловача, Ледењача и Новакова пећина прави бисери у земљиној утроби и изазов за спелеологе, истраживаче и посјетиоце, док остаци старих цивилизација, некрополе стећака, руине старих градова, православни храмови и манастири представљају времеплов који побуђује мир, сабраност и радост.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Источно Сарајево

ТОРС

Туристичка организација Републике Српске

Туризам

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