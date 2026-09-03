Осјетите чари авантуре: Источно Сарајево - спој нетакнуте природе и богате историје

Аутор:АТВ редакција
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Град Источно Сарајево је административни, привредни, културни, универзитетски, туристички и спортски центар источног дијела Републике Српске.
Његово подручје чине општине: Пале, Соколац, Источна Илиџа, Источни Стари Град, Источно Ново Сарајево и Трново, док је градско сједиште у Палама.
Бити у окружењу густе шуме, осјећати цијелим бићем здраву и угодну планинску климу, бити задивљен призорима који се пружају с камених врхова, гласом тишине и жубором планинских ријека, а бити непуних сат времена удаљен од градске вреве и ужурбаног живота, значи бити у Источном Сарајеву.
Шуме и пропланци, бујна вегетација, станишта су птица и дивљих животиња, а бистрим потоцима и ријекама господаре поточне пастрмке и ријечни ракови, што је истински изазов за заљубљенике лова и риболова.
За добар пикник у природи, уз обиље специјалитета домаће кухиње и шумских плодова, право мјесто је Кадино врело, у горњем току ријеке Праче.
Стијене и стрме литице Јахорине, Романије и Требевића прави су рај за планинаре, алпинисте, параглајдере и све остале жељне авантура.
Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, изванредна конфигурација терена на Јахорини, са стазама за алпске дисциплине као и благе падине, погодна клима и обиље квалитетног снијега уврстиле су ову планину у најљепше и најпознатије ски-центре у Републици Српској и региону.
У Туристичкој организацији Републике Српске такође истичу да су пећине Орловача, Ледењача и Новакова пећина прави бисери у земљиној утроби и изазов за спелеологе, истраживаче и посјетиоце, док остаци старих цивилизација, некрополе стећака, руине старих градова, православни храмови и манастири представљају времеплов који побуђује мир, сабраност и радост.
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