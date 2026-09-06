Ово је скривени рај за риболовце: Сви љубитељи мушичарења хрле у Источно Сарајево

Аутор:АТВ редакција
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У регији Источно Сарајево заступљене су искључиво салмонидне врсте риба, што овај крај чини изузетно атрактивним за све страствене риболовце.
Ова богата регија обухвата територију општина Пале, Соколац, Калиновик и Хан Пијесак, као и комплетно подручје Града Источно Сарајево, а спортски риболов се овдје одвија искључиво током врхунских техника мушичарења и вараличарења.
На подручју Града Источно Сарајево и општине Пале, риболовни ужитак пружају бистре рјечице Прача, Паљанска и Мокрањска Миљацка, Жељезница, Бистрица и Касиндолска ријека.
С друге стране, риболовно подручје општине Соколац чине живописне ријеке Биоштица и Криваја, док се на територији општине Хан Пијесак рекреативни риболов одвија на скривеној рјечици Пиштици.
У општини Калиновик риболовци могу испробати своје вјештине на моћним токовима Бистрице и Неретве, али и на сликавима Кладопољског и Црвањског језера.
Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, водотоке регије Источно Сарајево карактеришу нешто краћи токови који немају огромну количину воде, али одушевљавају својим дубоким кањонима, мноштвом прелива, слапова и водопада.
У Туристичкој организацији Републике Српске такође истичу да су управо кристална чистоћа и бистрина ових планинских рјечица разлог зашто је ова регија прави мали рај за све љубитеље спортског риболова, нетакнуте природе и планинског авантуризма.
Спакујте своју риболовну опрему и посјетите Источно Сарајево, доживите незаборавне тренутке на најатрактивнијим салмонидним водама.
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