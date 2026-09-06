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Ово је скривени рај за риболовце: Сви љубитељи мушичарења хрле у Источно Сарајево

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06.09.2026 16:43

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Ово је скривени рај за риболовце: Сви љубитељи мушичарења хрле у Источно Сарајево
Фото: Shane Kell/Pexels

У регији Источно Сарајево заступљене су искључиво салмонидне врсте риба, што овај крај чини изузетно атрактивним за све страствене риболовце.

Ова богата регија обухвата територију општина Пале, Соколац, Калиновик и Хан Пијесак, као и комплетно подручје Града Источно Сарајево, а спортски риболов се овдје одвија искључиво током врхунских техника мушичарења и вараличарења.

На подручју Града Источно Сарајево и општине Пале, риболовни ужитак пружају бистре рјечице Прача, Паљанска и Мокрањска Миљацка, Жељезница, Бистрица и Касиндолска ријека.

С друге стране, риболовно подручје општине Соколац чине живописне ријеке Биоштица и Криваја, док се на територији општине Хан Пијесак рекреативни риболов одвија на скривеној рјечици Пиштици.

У општини Калиновик риболовци могу испробати своје вјештине на моћним токовима Бистрице и Неретве, али и на сликавима Кладопољског и Црвањског језера.

Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, водотоке регије Источно Сарајево карактеришу нешто краћи токови који немају огромну количину воде, али одушевљавају својим дубоким кањонима, мноштвом прелива, слапова и водопада.

У Туристичкој организацији Републике Српске такође истичу да су управо кристална чистоћа и бистрина ових планинских рјечица разлог зашто је ова регија прави мали рај за све љубитеље спортског риболова, нетакнуте природе и планинског авантуризма.

Спакујте своју риболовну опрему и посјетите Источно Сарајево, доживите незаборавне тренутке на најатрактивнијим салмонидним водама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Туристичка организација Републике Српске

Туризам

Источно Сарајево

рибар

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