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Планирани ремонт у Милићима: Без струје 2.500 корисника

Аутор:

АТВ
06.06.2026 21:00

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Електроенергетски објекат у регији Бирач
Фото: Уступљена фотографија

Након јучерашњих активности на Ремонту ТС 35/10 кв Милићи, наставља се планирани ремонт најзначајнијих електроенергетских објеката у регији Бирач.

Из ОДС „Електро-Бијељина“ обавјештавају кориснике да ће у недјељу, 7. јуна 2026. године, због годишњег ремонта ТС 35/10 кв „Милићи“ и припадајућих далековода, доћи до привременог прекида у снабдијевању електричном енергијом.

Без струје ће у периоду од 8:30 до 17:00 часова бити око 2.500 корисника са градског подручја Милића, као и корисници у неколико насеља на руралном подручју општине.

Бирач
Бирач

Из „Електро-Бијељине“ истичу да су ови радови од изузетног значаја за повећање поузданости дистрибутивног система и квалитетније снабдијевање електричном енергијом.

Корисници се моле за разумијевање и стрпљење током трајања најављеног застоја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милићи

Струја

насеља без струје

искључење струје

Електро-Бијељина

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