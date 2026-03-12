Потписани уговори о финансијској подршци спортским и невладиним организацијама

12.03.2026
Начелник општине Брод, Милан Зечевић у сали за састанке, у згради Општинске управе, потписао је данас уговоре о додјели намјенских средстава са представницима невладиних и спортских организација, чиме је из буџета општине за текућу годину издвојено нешто више од 364.000 КМ.
Ова средства представљају системски допринос локалне самоуправе раду цивилног сектора и развоју спорта, обезбјеђујући континуитет организацијама које су од посебног значаја за друштвени живот Брода.
Начелник Зечевић је истакао да Брод може бити поносан на број спортских колектива и 13 различитих спортова који се могу тренирати, што је бројка којом се не могу похвалити ни много веће средине. Препознајући тај потенцијал, општина је ове године направила значајан заокрет у финансирању.
"Првобитно планирани буџет за спорт од 200.000 КМ повећали смо на 280.000 плус 20.000 КМ. Наш циљ је успостављање редовних исплата како би клубови могли несметано планирати своје активности", нагласио је Зечевић.
Он је додао да су прије годину и по дана затекли преко 120.000 КМ дуга према спортским колективима.
"Није нам то у циљу. Не желимо да обећамо средства која не можемо да исплатимо. Поменути дуг смо већ смањили за 60 % и успјели смо да у валутном периоду 95 % нових захтјева исплатимо", истакао је Зечевић.
Он је навео да постоје још нека мања кашњења у исплатама.
"Планирамо до краја године да то ријешимо и надамо се да ћемо у наредних осамнаест мјесеци успоставити редовно плаћање свих општинских трошкова у валутном периоду, односно да плаћамо обавезе у оном периоду када оне доспијевају", казао је начелник општине Брод..
Поред спорта, велика пажња посвећена је и невладиним организацијама. Иако је првобитно планирано 70.000 КМ, због огромног интересовања и захтјева који су достизали 300.000 КМ, општина је реалокацијом средстава обезбиједила око 85.000 КМ за овај сектор.
"Општина ради на успостављању календара посебних манифестација гдје би смо, кроз друге буџетске ставке, додатно подржали и спортски и невладин сектор", рекао је Зечевић.
Према његовим ријечима локална управа у континуитету сарађује са мјесним заједницама и појединцима гдје се врше одређени радови на спортским теренима, културним објектима…
"На тај начин додатно помажемо наша удружења и гледамо да те трошкове не фактуришемо њиховом одобреном буџету", нагласио је начелник општине.
Градимир Вукман, предсједник Карате клуба „Брод“, истиче да ова средства доносе стабилност у функционисању клуба.
"Тренутно имамо четрдесетак активних чланова. Ова подршка нам пружа сигурност да наредну годину проведемо према сопственим плановима", рекао је Вукман, посебно похваливши административну помоћ општине и Спортско-културног центра приликом свих такмичења, а посебно у организацији турнира „Сава Опен“ у оквиру обиљежавања Октобарских свечаности слободе.
Сандра Ђурић, начелница Одреда извиђача „Петар Кочић“, који броји осамдесетак чланова, навела је конкретне планове за утрошак средстава.
"Фокус ће бити на превозу на такмичења у Мостар, Приједор, Шабац и друге градове широм региона-, рекла је Ђурић и навела да ће додјељена средства омогућити и одржавање манифестација попут Меморијала „Јово Чикојевић“ и рибарског купа планираног за крај маја или почетак јуна", истакла је Ђурић.
Средства спортским клубовима и невладиним организацијама додијељена су путем Јавног позива уз строго поштовање критеријума. Сваки потписник уговора има обавезу подношења детаљног извјештаја, чиме се осигурава транспарентно трошење буџетског новца.
Начелник је данашње потписивање уговора закључио поруком захвалности и свим волонтерима који свакодневно раде са дјецом, омогућавајући им да се баве спортом и широким спектром различитих невладиних активности.
"Вјерујем да Брод, који годишње има преко 100 различитих манифестација у њиховој режији, може да буде поносан, а грађани морају да буду захвални свим волонтерима који стварају амбијент да наша дјеца могу да се друже, да напредују и да уче нешто друго о животу и неким новим вриједностима", истакао је Зечевић додавши:
"Општина подржава њихов рад. Кроз ту подршку ми подржавамо нашу омладину, а кроз подршку нашој омладини стварамо људе који треба да воде овај град и што је најважније да га воле. Брод је град за понос и имамо на шта да будемо поносни. На наше најбоље амбасадоре, наше младе људе који се баве и спортом и невладиним сектором."
