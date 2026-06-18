Предан рад на уклањању отпада: ХЕ Вишеград се бори са посљедицама

Аутор:АТВ редакција
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Свједоци сте немилих сцена плутајућег отпада у ријеци Дрини, али исто тако можете бити свједоци свакодневног и преданог рада особља из Хидроелектрана Вишеград на уклањању и извлачењу тог отпада, рекао је за АТВ извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград, Дарко Андрић.
Он истиче да је ова борба исцрпљујућа за предузеће:
"Огроман новац, ресурси, вријеме и јако предан труд свих запослених на хидроелектрани троши се на уклањање тог отпада, али се, нажалост, и даље бавимо примарно посљедицама тог проблема", упозорава Андрић.
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