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Предан рад на уклањању отпада: ХЕ Вишеград се бори са посљедицама

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 10:19

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Отпад на ријеци Дрини
Фото: АТВ

Свједоци сте немилих сцена плутајућег отпада у ријеци Дрини, али исто тако можете бити свједоци свакодневног и преданог рада особља из Хидроелектрана Вишеград на уклањању и извлачењу тог отпада, рекао је за АТВ извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград, Дарко Андрић.

Он истиче да је ова борба исцрпљујућа за предузеће:

"Огроман новац, ресурси, вријеме и јако предан труд свих запослених на хидроелектрани троши се на уклањање тог отпада, али се, нажалост, и даље бавимо примарно посљедицама тог проблема", упозорава Андрић.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Дарко Андрић

Вишеград

Хидроелектрана Вишеград

отпад на Дрини

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