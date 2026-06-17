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Проблем плутајућег отпада на Дрини: Изостаје системско рјешење

Аутор:

АТВ редакција
17.06.2026 10:15

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Плутајући отпад на ријеци Дрини
Фото: АТВ БЛ

Слике плутајућег отпада у близини преградног профила Хидроелектране Вишеград понављају се из године у годину, што указује на потпуни недостатак системског рјешења надлежних институција у три државе.

Упркос бројним обећањима и најавама из Србије и Црне Горе, по питању трајног рјешавања проблема ништа се суштински не мијења, а отпад и даље плута ријеком.

"То питање је најчешће усмјерено према Хидроелектрани Вишеград, те се некада стиче утисак као да ми производимо тај отпад. Ипак, у јавности се често заборавља да смо ми међу ријетким субјектима који се брину да се тај отпад уклони из ријеке Дрине", истакао је Андрић.

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Тагови :

отпад на Дрини

ХЕ на Дрини

ријека дрина

Вишеград

Хидроелектрана Вишеград

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