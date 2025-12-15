Радници Електро-Бијељине показали хуманост, даровали крв

Извор:
15.12.2025
Осма меморијална акција добровољног даривања крви "Никола Писић" успјешно је реализована и ове године у Зворнику, гдје су прикупљене 104 дозе драгоцјене течности, чиме је, још једном, дат значајан допринос здравственом систему.
Доктор Завода за трансфузију крви у Зворнику, Далибор Липовац, указао је на значај оваквих акција, нарочито у периоду пред празнике, када су повећане потребе за крвљу.
Предсједник Актива добровољних давалаца крви ОДС "Електро-Бијељина", Игор Легиновић, који је заједно с породицом Писић организовао акцију, истакао је њену важност и захвалио учесницима.
"Захваљујем се запосленима из радних јединица Електро-Бијељине, као и грађанима Зворника, који су се одазвали акцији. Посебно је важна подршка локалне заједнице која препознаје значај оваквих догађаја и олакшава њихову организацију. На овај начин чувамо сјећање на хумане људе који су задужили своје средине, а Никола Писић је био један од оснивача нашег Актива", истакао је Легиновић.
Меморијална акција "Никола Писић" и ове године показала је да хуманост, солидарност и сјећање на добре људе не блиједе, већ из године у годину окупљају све већи број оних који желе да помогну и дају дио себе за спас туђих живота.
