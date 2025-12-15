Logo
Large banner

Радници Електро-Бијељине показали хуманост, даровали крв

Извор:

АТВ

15.12.2025

12:58

Коментари:

0
Радници Електро-Бијељине показали хуманост, даровали крв
Фото: Printscreen/Facebook/Elektro-Bijeljina

Осма меморијална акција добровољног даривања крви "Никола Писић" успјешно је реализована и ове године у Зворнику, гдје су прикупљене 104 дозе драгоцјене течности, чиме је, још једном, дат значајан допринос здравственом систему.

Доктор Завода за трансфузију крви у Зворнику, Далибор Липовац, указао је на значај оваквих акција, нарочито у периоду пред празнике, када су повећане потребе за крвљу.

Предсједник Актива добровољних давалаца крви ОДС "Електро-Бијељина", Игор Легиновић, који је заједно с породицом Писић организовао акцију, истакао је њену важност и захвалио учесницима.

Потписивање споразума

Друштво

Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту

"Захваљујем се запосленима из радних јединица Електро-Бијељине, као и грађанима Зворника, који су се одазвали акцији. Посебно је важна подршка локалне заједнице која препознаје значај оваквих догађаја и олакшава њихову организацију. На овај начин чувамо сјећање на хумане људе који су задужили своје средине, а Никола Писић је био један од оснивача нашег Актива", истакао је Легиновић.

Меморијална акција "Никола Писић" и ове године показала је да хуманост, солидарност и сјећање на добре људе не блиједе, већ из године у годину окупљају све већи број оних који желе да помогну и дају дио себе за спас туђих живота.

Подијели:

Тагови:

Elektro Bijeljina

krv

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Необична појава у Приједору: Трешња процвјетала у децембру

Градови и општине

Необична појава у Приједору: Трешња процвјетала у децембру

2 ч

0
Пуштен у рад банкомат БПШ Банке у Босанском Грахову

Градови и општине

Пуштен у рад банкомат БПШ Банке у Босанском Грахову

3 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Градови и општине

Град дијели субвенције младим породицама за прву некретнину

4 ч

0
"Крофне из блока" испред Цркве Свете Тројице у Приједору

Градови и општине

"Крофне из блока" испред Цркве Свете Тројице у Приједору

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

03

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

14

03

Мушкарци из БиХ најобдаренији у региону

14

01

Металном шипком претукао суграђане: Павићу одређен притвор

13

55

Шеранић: Никоме се не брани пушење, већ ограничава понашање пушача

13

53

Обуставља се производња познатог пића: Челници не знају шта ће са радном снагом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner