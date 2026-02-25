Logo
Служен парастос за погинуле борце на влашићком ратишту

Извор:

АТВ

25.02.2026

14:12

Коментари:

0
Парастос у Кнежеву
Фото: АТВ

На јучерашњи дан 24.2.1995 године на влашићком ратишту реон Галица нападнути су и мучки убијена 33 борца од чега 23 борца из Кнежева.

У помен страдалим борцима у Цркви Пресвете Богородице служен је парастос, а у спомен соби су делегације положиле вијенце цвијећа и запаљене су свијеће.

Парастосу су присуствовали, поред породица погинулих бораца, демобилисани борци, ратни војни инвалиди, удружења проистекла из одбрамбено отаџбинског рата, многобројни мјештани Кнежева и људи добре воље.

Присутни су били и представници локалне власи, општинске борачке организације, Удружења 22. пјешадијске бригаде, те удружења старјешина и Часни Крст Имљани Вујиновићи.

"Морамо да гледамо у будућност, али никада не смијемо да заборавимо прошлост зато што из прошлости много тога можемо, и морамо, да научимо. Нема довољно ријечи којим би се описала захвалност онима који су своје животе положили за Републику Српску али и њиховим породицама, ово је био најтужнији дан у Кнежеву у новијој историји", нагласио је предсједник ОБО Кнежево Мирко Свјетлановић.

Парастос и молитвену службу је обавио отац Станко Лакетић.

Кнежево

Парастос

