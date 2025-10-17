Све активности локалне заједнице да буду у интересу грађани

17.10.2025
14:44
Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенка Јујић изјавила је након састанка са начелником општине Србац Млађаном Драгосављевићем да је кључ успјеха у раду локалних заједница, али и на републичком нивоу, да све што раде буде у интересу грађана.
"Циљ нам је да грађани буду задовољни нашим радом и услугама које им пружамо", рекла је Јујићева новинарима.
Она је навела да је током разговора отоворен низ тема у вези са функционисањем ове локалне заједнице, од БФЦ сертификације и стварања повољног привредног окружења, МЕГ пројекта, рада матичара, комуналне полиције и свега што је важно за грађане.
Јујићева је оцијенила да је разговор био конструктиван.
Драгосављевић је рекао да су једна од тема били и е-сервиси, наводећи да су Јујићева и њени сарадници изнијели конкретне савјете о томе како обезбиједити средства да се дигитализација у овој општини подигне на виши ниво.
Драгосављевић је изразио задовољство због оцјене да се исправно реализују послови из ресора министарства, те што су добили смјернице за наредни период.
"Радује нас очигледна спремност министра и њених сарадника да наставимо добру сарадњу коју смо увијек имали", рекао је Драгосављевић.
