У сриједу у Бијељини без струје 7. 000 корисника

Радници "Електро-Бијељине" изводиће у сриједу, 6. новембра, радове на годишњем ремонту на далеководима "Центар", "Болница", "Месопродукт", а без електричне енергије биће око 7.000 корисника у ширем центру града и неколико насеља у Бијељини, најављено је из овог предузећа.
Корисници електричну енергију неће имати од 8.00 до 15.00 часова, најављено је из овог предузећа.
Поред осталих, електричну енергију неће имати корисници у дијеловима улица Меше Селимовића, Милоша Обилића, затим у дијелу Мајевичке и Гаврила Принципа, у улицама Стевана Крњића, Солунска, Светозара Ћоровића, Кулина Бана, Незнаних јунака, Професора Бакајлића, Василија Острошког и припадајућим улицама, као и у насељу "Интергај".
Од 8.00 до 15.00 часова без електричне енергије биће и корисници у дијеловима улица
Раје Бањичића, Петра Кочића и њима припадајућим улицама, као и неколико засеока у насељу Велика Обарска.
Детаљан списак улица и насеља може се погледати на сајту "Електро-Бијељине".
