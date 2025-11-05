Logo
У сриједу у Бијељини без струје 7. 000 корисника

Извор:

СРНА

05.11.2025

16:37

У сриједу у Бијељини без струје 7. 000 корисника
Фото: АТВ

Радници "Електро-Бијељине" изводиће у сриједу, 6. новембра, радове на годишњем ремонту на далеководима "Центар", "Болница", "Месопродукт", а без електричне енергије биће око 7.000 корисника у ширем центру града и неколико насеља у Бијељини, најављено је из овог предузећа.

Корисници електричну енергију неће имати од 8.00 до 15.00 часова, најављено је из овог предузећа.

Поред осталих, електричну енергију неће имати корисници у дијеловима улица Меше Селимовића, Милоша Обилића, затим у дијелу Мајевичке и Гаврила Принципа, у улицама Стевана Крњића, Солунска, Светозара Ћоровића, Кулина Бана, Незнаних јунака, Професора Бакајлића, Василија Острошког и припадајућим улицама, као и у насељу "Интергај".

Од 8.00 до 15.00 часова без електричне енергије биће и корисници у дијеловима улица

Раје Бањичића, Петра Кочића и њима припадајућим улицама, као и неколико засеока у насељу Велика Обарска.

Детаљан списак улица и насеља може се погледати на сајту "Електро-Бијељине".

