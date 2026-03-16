Logo
Large banner

Зечевић и Бубић о успостављању бесцаринске зоне и привредним пројектима у Броду

Аутор:

АТВ

16.03.2026

12:21

Коментари:

0
Фото: Opština Brod

Начелник Милан Зечевић састао се данас у Бањалуци са министром привреде и предузетништва у Влади Републике Српске Раденком Бубићем, гдје је разговарано о кључним темама из области привредног развоја општине Брод.

У фокусу састанка били су досадашњи кораци и тренутни статус активности на успостављању бесцаринске зоне у Броду, као и мјере подршке привреди које је Скупштина општине усвојила у претходном периоду.

Током састанка договорена је и посјета представника Министарства привреде и предузетништва општини Брод, како би се на терену сагледале могућности даљег унапређења пословне инфраструктуре.

Посебан акценат биће стављен на проширење и јачање електроенергетске мреже, као и на проналажење потенцијалних донатора за улагања у привредни развој.

Начелник је министра упознао и са тренутним стањем у најзначајнијим привредним субјектима на подручју општине, као и са развојним потенцијалима мале привреде.

Састанак представља наставак активности општине Брод усмјерених ка јачању привредног амбијента и стварању повољнијих услова за нове инвестиције и запошљавање.

(Општина Брод)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милан Зечевић

Општина Брод

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

33

Андрић за АТВ: Водимо рачуна о исправности опреме

13

27

Ко је прислушкивао Сијарта? Орбан наредио истрагу

13

25

Ковачевић: Српска није против смањења акциза, али мора се радити према Уставу и закону

12

55

Додик: У припреми нови модел подршке да се врати дио средстава од акциза на гориво

12

52

Вељко Пауновић открио зашто Александар Катаи и Јован Милошевић нису на списку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner