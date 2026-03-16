Зечевић и Бубић о успостављању бесцаринске зоне и привредним пројектима у Броду

АТВ
16.03.2026
12:21
Начелник Милан Зечевић састао се данас у Бањалуци са министром привреде и предузетништва у Влади Републике Српске Раденком Бубићем, гдје је разговарано о кључним темама из области привредног развоја општине Брод.
У фокусу састанка били су досадашњи кораци и тренутни статус активности на успостављању бесцаринске зоне у Броду, као и мјере подршке привреди које је Скупштина општине усвојила у претходном периоду.
Током састанка договорена је и посјета представника Министарства привреде и предузетништва општини Брод, како би се на терену сагледале могућности даљег унапређења пословне инфраструктуре.
Посебан акценат биће стављен на проширење и јачање електроенергетске мреже, као и на проналажење потенцијалних донатора за улагања у привредни развој.
Начелник је министра упознао и са тренутним стањем у најзначајнијим привредним субјектима на подручју општине, као и са развојним потенцијалима мале привреде.
Састанак представља наставак активности општине Брод усмјерених ка јачању привредног амбијента и стварању повољнијих услова за нове инвестиције и запошљавање.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д4
Градови и општине
3 д0
