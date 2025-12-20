Значајни радови на подручју ОДС „Електро-Бијељина“

Извор:
АТВ
20.12.2025
13:02

Радници „Електро-Бијељине“, током ове радне седмице, извели су велики број радова на одржавању електро-мреже и унапређењу квалитета снабдијевања електричном енергијом.
На далеководу „Козлук – Брањево“ постављен је оптички кабал, чиме се значајно унапређује поузданост система дистрибуције електричне енергије у Подрињу.
Извршене су бројне санације нисконапоске дистрибутивне мреже на подручју Радне јединице Бијељина: на трафо-станицама „Табашница 2“, „Загони 1“, „Ковачићи 2“, „Горња Буковица 2“, „Доњи Драгаљевац – Зеленовићи“, „Жестик 2 – Вујићи“, „Батковић – центар“, „Доњи Загони“ и „Јањарска Обријеж“.
На подручју Теренске јединице Угљевик, санација је вршена на трафо-станицама „Јабланица 1“ и „Угљевик село 1“, док су радници Теренске јединице Власеница санирали нисконапонску дистрибутивну мрежу на трафо-подручју „Калдрмица“ у Милићима, и реконструисали мрежу на трафо-подручју „Трново“.
Сјеча растиња извршена је на траси далековода „Корај“, у насељима Миросавци, Милино Село и Жутавка, а на подручју које покрива Теренска јединица Власеница у селима Бјелашница, Јаковице, Плазаче, Стрмица, Врело, Тишча 3, Тупанари, дио Сучана, Бишина, Глушац, Тољевићи, Забрђе и Дубачко.
