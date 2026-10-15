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Хапшење у Теслићу: Дуговао 9.600 КМ, возио нерегистрован форд, пронађен џоинт

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15.10.2026 10:02

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МУП Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Х.Х. са подручја Тешња ухапшен је јуче у Теслићу након чега му је одузет аутомобил "форд" јер је утврђено да има дуг од 9.633,60 КМ.

Он је управљао нерегистрованим аутомобилом "форд", те је одбио да се подвргне тестирању на присуство опојних дрога у организму.

"Извршеним прегледом код наведеног возача пронађена је и одузета једна ручно прављена цигарета тзв. џоинт са садржајем материје која асоцира на марихуану и два паковања са садржајем бијеле прашкасте материје која асоцира на амфетамин", наводи ПУ Добој.

Извршеним увидом у Регистар новчаних казни утврђено је да наведени возач има дуг у износу од 9.633,60 КМ, те је због бојазни да ће поновити прекршаје, имајући у виду да је вишеструки повратник у чињењу прекршаја, возило привремено одузето.

"Возачу Х.Х. је издат прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана закона о производњи и промету опојних дрога, док ће због почињених прекршаја из области закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ против истог надлежном суду бити поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка", закључили су у ПУ Добој.

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Тагови :

хапшење

Теслић

тестирање

Дрога

ПУ Добој

нерегистровано возило

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