Драгуљ здравственог туризма с модерним лицем

Рогашка Слатина, смјештена у срцу Словеније, већ вијековима важи за једно од најпознатијих љечилишта у Европи.

Ова дестинација, позната по изворима минералне воде, богатој историји и изузетној велнес понуди, привлачи посјетиоце из цијелог свијета.

Данас, уз нову инфраструктуру и врхунску понуду хотела попут Атлантида Бутик Хотела, Рогашка Слатина доживљава прави туристички препород.

Љековита моћ природе – извор Донат Мг

Главни адут Рогашке Слатине свакако је извор Донат Мг, минерална вода која садржи један од највиших природних удјела магнезијума у Европи. Донат Мг познат је по својим здравственим предностима, посебно у регулацији пробаве, смањењу стреса те очувању здравља срца и нервног система.

Бројни посјетиоци долазе управо због терапија базираних на конзумацији ове јединствене воде, која се користи и у модерним медицинским и велнес третманима.

Спој природе, културе и модерне архитектуре

Осим здравственог туризма, Рогашка Слатина нуди и низ туристичких атракција које употпуњују боравак у овом зеленом рају.

Посебну пажњу привлачи видиковац – Кристални торањ, нова атракција која се уздиже изнад града и пружа спектакуларан панорамски поглед на цијелу регију.

Овај архитектонски драгуљ постао је незаобилазна дестинација за туристе, фотографе и заљубљенике у природу.

У близини се налазе и бројне пјешачке и бициклистичке стазе, шумски путеви идеални за рекреацију и детоксикацију ума и тијела. Историјско шеталиште уз љечилишни парк, музеји стакларства те елегантне кафане подсјећају на златно доба љечилишног туризма из 19. вијека.

Луксуз и велнес без компромиса

У срцу Рогашке Слатине налази се Хотел Атлантида, један од најпрестижнијих хотела у регији. Овај луксузни бутик хотел нуди врхунску комбинацију медицинских, велнес и рекреативних садржаја.

Гости имају на располагању:

  • Пространи велнес центар с више врста сауна,
  • Унутрашњи базен с термалном водом,
  • Модерно опремљен фитнес центар
  • Спа третмане с природним састојцима,
  • Индивидуалне медицинске и нутриционистичке конзултације.

Хотел такође нуди ексклузивне пакете за викенд велнес, анти-стрес третмане и програме детоксикације.

Уз нагласак на здравље, садржаји се прилагођавају сваком госту у зависности од тога шта му је потребно. Тако, на примјер, уколико посјетилац има дерматолошких проблема, садржаји су фокусирани управо на то.

С поносом се истиче да већ након два до три дана третмана сваки гост осјећа побољшање здравственог стања.

Дестинација која спаја здравље, природу и елеганцију

Захваљујући јединственом споју природних ресурса, врхунске инфраструктуре и растуће понуде здравственог туризма, Рогашка Слатина се позиционира као водећа велнес дестинација у регији.

Било да долазите због исцјељујуће моћи Донат Мг воде, луксузног одмора, или желите истражити природне и културне љепоте уз заслужени мир – Рогашка Слатина нуди све.

Томе свједочи и чињеница да су бројне спортске звијезде у ово мјесто долазиле како би залијечиле повреде, али и одмориле у миру далеко од камера и новинских очију. Један од њих је и најбољи словеначки кошаркаш Лука Дончић, који је својевремено приликом једне од повреда опоравак пронашао управо у Рогашкој Слатини.

А, да би остали у форми, ту су и спортски терени који су им увијек доступни.

Погодна и за зимовање

Иако је акценат на здравственим предностима, Рогашка Слатина може бити погодна и за зимовање.

Није класична зимска дестинација попут великих алпских центара, али за љубитеље мирнијег зимског одмора и почетнике у скијању нуди садржаје који могу да задовоље жеље.

На примјер, скијалиште Јанина погодно је за почетнике и за оне који желе лаганије стазе и уживање у породичним зимским активностима.

Све у свему, уколико тражите мјесто на којем ћете у миру уживати, напунити батерије и помоћи вашем тијелу, Рогашка Слатина је свакако дестинација која пружа све то, па и много више.

