Драгуљ здравственог туризма с модерним лицем

Рогашка Слатина, смјештена у срцу Словеније, већ вијековима важи за једно од најпознатијих љечилишта у Европи.
Ова дестинација, позната по изворима минералне воде, богатој историји и изузетној велнес понуди, привлачи посјетиоце из цијелог свијета.
Данас, уз нову инфраструктуру и врхунску понуду хотела попут Атлантида Бутик Хотела, Рогашка Слатина доживљава прави туристички препород.
Главни адут Рогашке Слатине свакако је извор Донат Мг, минерална вода која садржи један од највиших природних удјела магнезијума у Европи. Донат Мг познат је по својим здравственим предностима, посебно у регулацији пробаве, смањењу стреса те очувању здравља срца и нервног система.
Бројни посјетиоци долазе управо због терапија базираних на конзумацији ове јединствене воде, која се користи и у модерним медицинским и велнес третманима.
Осим здравственог туризма, Рогашка Слатина нуди и низ туристичких атракција које употпуњују боравак у овом зеленом рају.
Посебну пажњу привлачи видиковац – Кристални торањ, нова атракција која се уздиже изнад града и пружа спектакуларан панорамски поглед на цијелу регију.
Овај архитектонски драгуљ постао је незаобилазна дестинација за туристе, фотографе и заљубљенике у природу.
У близини се налазе и бројне пјешачке и бициклистичке стазе, шумски путеви идеални за рекреацију и детоксикацију ума и тијела. Историјско шеталиште уз љечилишни парк, музеји стакларства те елегантне кафане подсјећају на златно доба љечилишног туризма из 19. вијека.
У срцу Рогашке Слатине налази се Хотел Атлантида, један од најпрестижнијих хотела у регији. Овај луксузни бутик хотел нуди врхунску комбинацију медицинских, велнес и рекреативних садржаја.
Хотел такође нуди ексклузивне пакете за викенд велнес, анти-стрес третмане и програме детоксикације.
Уз нагласак на здравље, садржаји се прилагођавају сваком госту у зависности од тога шта му је потребно. Тако, на примјер, уколико посјетилац има дерматолошких проблема, садржаји су фокусирани управо на то.
С поносом се истиче да већ након два до три дана третмана сваки гост осјећа побољшање здравственог стања.
Захваљујући јединственом споју природних ресурса, врхунске инфраструктуре и растуће понуде здравственог туризма, Рогашка Слатина се позиционира као водећа велнес дестинација у регији.
Било да долазите због исцјељујуће моћи Донат Мг воде, луксузног одмора, или желите истражити природне и културне љепоте уз заслужени мир – Рогашка Слатина нуди све.
Томе свједочи и чињеница да су бројне спортске звијезде у ово мјесто долазиле како би залијечиле повреде, али и одмориле у миру далеко од камера и новинских очију. Један од њих је и најбољи словеначки кошаркаш Лука Дончић, који је својевремено приликом једне од повреда опоравак пронашао управо у Рогашкој Слатини.
А, да би остали у форми, ту су и спортски терени који су им увијек доступни.
Иако је акценат на здравственим предностима, Рогашка Слатина може бити погодна и за зимовање.
Није класична зимска дестинација попут великих алпских центара, али за љубитеље мирнијег зимског одмора и почетнике у скијању нуди садржаје који могу да задовоље жеље.
На примјер, скијалиште Јанина погодно је за почетнике и за оне који желе лаганије стазе и уживање у породичним зимским активностима.
Све у свему, уколико тражите мјесто на којем ћете у миру уживати, напунити батерије и помоћи вашем тијелу, Рогашка Слатина је свакако дестинација која пружа све то, па и много више.
