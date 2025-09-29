Logo

Бојић: Сви јунаци ником поникоше

Извор:

АТВ

29.09.2025

13:35

Сви јунаци ником поникоше - дугогодишња је политика опозиције у Републици Српској, констатовао је потпредсједник СНСДа Мирослав Бојић.

"Толика борба да се додворе странцима и да се смакне са политичке сцене Милорад Додик у Републици Српској и кад треба да се покажу на изборима до којих су они недосљедном националном политиком довели, предложе човјека који је на претходним изборима 2022. од 149.769 важећих гласова за Народну скупштину Републике Српске у Изборној јединици три имао само 1.998 гласова подршке грађана", објавио је Бојић на "Иксу" и додао:

"Цијенећи академско звање предложеног кандидата, ово ми само личи на бјежање руководства СДС-а од властите одговорности бојећи се великог пораза на изборима, па да ипак "потроше" неког другог. Снсд је јединствен и на челу са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком однијеће убједљиву побједу на ванредним изборима и наставити одговорно да води политику у Републици Српској."

