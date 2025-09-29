Бојић: Сви јунаци ником поникоше

Извор:
АТВ
29.09.2025
13:35
Сви јунаци ником поникоше - дугогодишња је политика опозиције у Републици Српској, констатовао је потпредсједник СНСДа Мирослав Бојић.
"Толика борба да се додворе странцима и да се смакне са политичке сцене Милорад Додик у Републици Српској и кад треба да се покажу на изборима до којих су они недосљедном националном политиком довели, предложе човјека који је на претходним изборима 2022. од 149.769 важећих гласова за Народну скупштину Републике Српске у Изборној јединици три имао само 1.998 гласова подршке грађана", објавио је Бојић на "Иксу" и додао:
"Svi junaci nikom ponikoše"— Miroslav Bojić-Мирослав Бојић (@miroslavbojiccc) September 29, 2025
Ovo je dugogodišnja politika opozicije u Republici Srpskoj.
Tolika borba da se dodvore strancima i da se smakne sa političke scene Milorad Dodik u Republici Srpskoj i kad treba da se pokažu na izborima do kojih su oni nedosljednom nacionalnom… pic.twitter.com/75BCuH2DFb
"Цијенећи академско звање предложеног кандидата, ово ми само личи на бјежање руководства СДС-а од властите одговорности бојећи се великог пораза на изборима, па да ипак "потроше" неког другог. Снсд је јединствен и на челу са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком однијеће убједљиву побједу на ванредним изборима и наставити одговорно да води политику у Републици Српској."
