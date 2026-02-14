Logo
Цвијановић са Брендоном Ханраханом у Минхену

14.02.2026

13:51

Састанак са Брендоном Ханраханом
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се у Минхену са Брендоном Ханраханом из Бироа за Европске и Евроазијске послове.

Цвијановићева учествује на Минхенској безбједносној конференције која је водећи форум за међународну безбједносну политику.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Наш завјет је јака и стабилна Српска

Током конференције биће одржане бројне дебате на високом нивоу о међународној безбједности.

Тагови :

Жељка Цвијановић

Minhen

