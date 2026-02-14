Цвијановић са Брендоном Ханраханом у Минхену

14.02.2026
13:51
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се у Минхену са Брендоном Ханраханом из Бироа за Европске и Евроазијске послове.
Цвијановићева учествује на Минхенској безбједносној конференције која је водећи форум за међународну безбједносну политику.
Република Српска
Минић: Наш завјет је јака и стабилна Српска
Током конференције биће одржане бројне дебате на високом нивоу о међународној безбједности.
Република Српска
36 мин0
Република Српска
59 мин0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
14
14
13
14
06
14
03
13
58
Тренутно на програму