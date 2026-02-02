Електропривреда РС о ХЕ „Вишеград“: Један од најстабилнијих и најзначајнијих производних система

Хидроелектрана „Вишеград“ један је од најстабилнијих и најзначајнијих производних система у оквиру „Електропривреде Републике Српске“, изјавио је извршни директор за економско-финансијске послове Електропривреде Родољуб Топић.

Наставићемо да пружамо подршку инвестиционим пројектима који су од значаја за развој Хидроелектране, Вишеграда и Републике Српске, рекао је Топић.

"Хидролошка ситуација је више него задовољавајућа, а производни резултати Хидроелектране „Вишеград“ су на изузетно високом нивоу", истакао је директор „Хидроелектрана на Дрини“ Недељко Перишић.

Перишић је рекао да је предузеће са 27. јануара испунило месечни план производње, остваривши 130 гигават-часова електричне енергије.

Он је на прослави Савиндана, крсне славе предузећа, нагласио да је погонска спремност Хидроелектране на 100 одсто, те да се природни ресурси користе одговорно и ефикасно с циљем стабилне производње електричне енергије.