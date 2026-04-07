ХЕ на Дрини надмашила сва очекивања: Произведено више струје

Аутор:

АТВ
07.04.2026 21:44

Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград
Фото: АТВ

Обилне падавине у претходном периоду значајно су повећале производњу електричне енергије у хидроелектранама Републике Српске, које су премашиле планиране резултате.

Директор „Хидроелектрана на Дрини“ Недељко Перишић изјавио је да је у прва три мјесеца произведено 400 гигават-часова струје, што је за 120 више од плана.

Очекује се да ће повољни хидролошки услови допринијети да се година заврши изнад планираних показатеља.

