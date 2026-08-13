Јанковић најавио завршетак реконструкције пута Фоча-Шћепан Поље

Аутор:АТВ редакција
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Крећемо у реконструкцију и изградњу пута Фоча-Хум, односно правца ка Шћепан Пољу, једног од најважнијих инфраструктурних пројеката за овај дио Републике Српске.
Ово је рекао в. д. директора ЈП „Путеви Републике Српске“ Мирослав Јанковић, истичући да ће завршетак реконструкције пута Фоча -Шћепан Поље и изградња прекограничног моста преко Таре донијети већу безбједност саобраћаја, бољу повезаност Фоче и источног дијела Републике Српске са Црном Гором, те створити нове могућности за привредни и туристички развој овог подручја.
"Пут Фоча-Шћепан Поље подијељен је у три дионице. Прва дионица од пет и по километара од Брода на Дрини до Доњих Копилова и у потпуности је финансирана из средстава ЈП „Путеви РС“ у износу негдје око 14 и по милиона КМ и ти радови су готови са степеном завршености негдје око 95 одсто", истакао је Јанковић.
Завршни мост је урађен дужине око 80 метара, додао је он, и остала је још само да се уради коловозна плоча и та дионица ће бити у потпуности пуштена у саобраћај.
"То је дионица А. Дионица Ц је сам мост преко ријеке Таре, који смо потписали споразум са Министарством транспорта и комуникација БиХ и Дирекцијом за саобраћај Црне Горе, да финансирамо по једну трећину радова. Тендер је расписан, имали смо понуде, нажалост један од понуђача је изјавио жалбу и сада је то све на разматрању, на Канцеларији за разматрање жалби. Очекујемо брзо рјешавање са стране Канцеларије за разматрање жалби, како би могли приступити потписивању уговора и ти радови да крену. Али она најзахтјевнија дионица је у дужини од 13,26 километара, на којој егзистира заиста пуно мостова, вијадуката, потпорних конструкција, на једном геолошки јако захтјевном терену", рекао је Јанковић.
Та дионица је, према његовим ријечима, процијењена на 91 милион евра, а финансира се у потпуности из кредитних средстава Свјетске банке и Европске банке за обнову и развој.
"Тендерска документација је припремљена и добили смо зелено свјетло од Свјетске банке те сутра излази тај тендер. Ради се о једном капиталном пројекту, рок извођења радова ће бити 36 мјесеци, обезбиједили смо финансијска средства, тако да очекујемо да већ са прољећем можда чак и у овој години ако све прође како треба са набавком тих радова, односно са тендерском документацијом и уговарањем, можда чак и пред крај године да почнемо са једним дијелом радова", закључио је Јанковић.
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