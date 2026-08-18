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Јанковић: Влада Републике Српске финансира капиталне пројекте

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 22:11

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Мирослав Јанковић в.д. директора Путева Републике Српске
Фото: ATV

Влада Републике Српске финансира капиталне пројекте и одваја значајна средства, рекао је Мирослав Јанковић, в.д. директора "Путева Републике Српске"

"Влада путем гранта суфинансира пројекте или их у потпуности финансира на путној мрежи у Републици Српској. Влада је препознала те проблеме и одваја значајна средства како би имали квалитетнију путну мрежу. Могу слободно рећи да ми из властитог буџета немамо довољно средстава да би имали путеве какве желимо, а то су путеви на европском нову", каже Јанковић.

Према његовим ријечима Влада Републике Српске финансира капиталне пројекте и одваја значајна средства и одобрила је грант средства од 36, 6 милиона за капиталан пројекат од Фоче до Тјентишта.

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Тагови :

Путеви Републике Српске

Мирослав Јанковић

Влада Републике Српске

суфинансирање

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