Јанковић: Влада Републике Српске финансира капиталне пројекте

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске финансира капиталне пројекте и одваја значајна средства, рекао је Мирослав Јанковић, в.д. директора "Путева Републике Српске"
"Влада путем гранта суфинансира пројекте или их у потпуности финансира на путној мрежи у Републици Српској. Влада је препознала те проблеме и одваја значајна средства како би имали квалитетнију путну мрежу. Могу слободно рећи да ми из властитог буџета немамо довољно средстава да би имали путеве какве желимо, а то су путеви на европском нову", каже Јанковић.
Према његовим ријечима Влада Републике Српске финансира капиталне пројекте и одваја значајна средства и одобрила је грант средства од 36, 6 милиона за капиталан пројекат од Фоче до Тјентишта.
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