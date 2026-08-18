Јанковић за АТВ: Тренутно је актуелно 11 пројеката мостова

Аутор:АТВ редакција
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Тренутно је актуелно 11 пројеката мостова, рекао Мирослав Јанковић, је в.д. директора "Путева Републике Српске".
"Путна мрежа у Републици Српској, на којој не нешто мање од 4.400 km на њој егзистира 702 моста и нешто више од 100 тунела. Од тих 702 моста имамо их у одличном стању, задовољавајућем стању. Након прегледа имамо и неке мостове који нису баш у најбољем стању", каже Јанковић.
Према његовим ријечима, предузете су хитне мјере како би извршило санирање као и да је тренутно актуелно 11 пројеката мостова.
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