На овим пумпама поврат од 0,10 КМ по литру горива, огласио се Минић

АТВ
15.04.2026 11:34

Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да се примјена Одлуке о директној подршци на тржишту нафтних деривата реализује на 124 продајна мјеста широм Републике Српске уз поврат од 0,10 КМ по литру горива директно на пумпама.

"Циљ је ублажавање негативних ефеката поремећаја на тржишту нафтних деривата и директна подршка грађанима и привреди Републике Српске", истакао је Минић на Иксу.

Овом одлуком је прописано да правна лица, самостални предузетници и физичка лица у Српској остварују право на умањење обавезе плаћања приликом куповине безоловног бензина и дизел-горива у износу од 0,10 КМ по литру на бензинским пумпама у Српској.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Саво Минић

Нафта

подршка

бензинска пумпа

Република Српска

гориво

Поврат 10 фенинга за гориво

Више из рубрике

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Остајемо посвећени очувању мира Србије, Српске и свих наших грађана

36 мин

0
Руководство Српске у Београду чекају долазак предсједника Србије Александра Вучића

Република Српска

Стевандић задовољан заједништвом Србије и Српске

1 ч

0
Руководство Републике Српске и предсједник Србије Александар Вучић на конференцији за медије у Београду, 15.04.2026.

Република Српска

Додик: Циљ савеза Хрватске, Албаније и Приштине - угрожавање безбједности Срба

1 ч

4
Почео састанак руководства Републике Српске са предсједником Србије Александром Вучићем.

Република Српска

Састанак руководства Српске са Вучићем

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

42

Ако сте рођени у једном од ових знакова, у мају вам се смијеши велики новчани добитак

11

34

На овим пумпама поврат од 0,10 КМ по литру горива, огласио се Минић

11

30

Куповина "салонца" пустоши новчаник: Исплати ли се више половњак?

11

24

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

11

17

Ако имате честе јутарње главобоље, ово морате знати

