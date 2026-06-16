Минић: Велика вјероватноћа да ћу бити кандидат за предсједника Српске

Аутор:АТВ
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Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић изјавио је за АТВ да постоји велика вјероватноћа да ће бити кандидат странке за предсједника Републике Српске.
"Коначна одлука о томе бити донесена ускоро на органима странке", рекао је Минић.
Он је истакао да је СНСД 100 одсто спреман за предстојеће опште изборе.
"Странка на изборе излази са јасним програмом и резултатима", рекао је Минић.
Минић је истакао да СНСД показује озбиљност, резултате, досљедност и патриотизам.
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"Нема тога из СНСД-а који је грлио Кристијана Шмита и не постоји тај у СНСД-у који је био у било каквој релацији са неким ко Српској жели да нанесе било какву штету, а камоли да је укине. То народ препознаје", нагласио је Минић.
Минић је поручио да су економска и енергетска независност темељ сваког другог облика независности и да управо на тим питањима СНСД заснива своју политику.
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