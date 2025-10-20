Logo

Минићем са Идом Нетанјахуом: Два народа повезује жеља да сачувају свој идентитет

20.10.2025

16:24

Минићем са Идом Нетанјахуом: Два народа повезује жеља да сачувају свој идентитет
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у свом кабинету у Бањалуци са израелским књижевником Идом Нетанјахуом.

Минић је изразио задовољство посјетом угледног израелског књижевника Републици Српској, те указао на потребу и значај даље изградње и унапређења културних веза између Републике Српске и Израела.

Он је додао да два народа имају пуно тога заједничког и да су историјска искушења и трагедије међу њима направили посебан однос.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Европска унија у стању ратне психозе, желе да осујете преговоре Русије и САД

Израелски писац се захвалио премијеру Минићу на гостопримству и истакао да два народа повезује и жеља да сачувају свој идентитет, те додао да то није само историјска, већ и тренутна повезаност.

Посебан акценат у разговору стављен је на представљање романа Иде Натанјахуа "Итамар К.", које ће вечерас бити уприличено у Банском двору, у Бањалуци.

Премијер Саво Минић изразио је задовољство што ће читаоци из Републике Српске вечерас имати прилику да се упознају са стваралаштвом угледног писца.

Састанку је присуствовао и министар унутрашњих послова Жељко Будимир.

