Минићем са Идом Нетанјахуом: Два народа повезује жеља да сачувају свој идентитет

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у свом кабинету у Бањалуци са израелским књижевником Идом Нетанјахуом.
Минић је изразио задовољство посјетом угледног израелског књижевника Републици Српској, те указао на потребу и значај даље изградње и унапређења културних веза између Републике Српске и Израела.
Он је додао да два народа имају пуно тога заједничког и да су историјска искушења и трагедије међу њима направили посебан однос.
Израелски писац се захвалио премијеру Минићу на гостопримству и истакао да два народа повезује и жеља да сачувају свој идентитет, те додао да то није само историјска, већ и тренутна повезаност.
Посебан акценат у разговору стављен је на представљање романа Иде Натанјахуа "Итамар К.", које ће вечерас бити уприличено у Банском двору, у Бањалуци.
Премијер Саво Минић изразио је задовољство што ће читаоци из Републике Српске вечерас имати прилику да се упознају са стваралаштвом угледног писца.
Састанку је присуствовао и министар унутрашњих послова Жељко Будимир.
