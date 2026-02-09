Модернизација и рекордан учинак: Хидроелектране на Дрини подижу погонску спремност

09.02.2026
18:13
Коментари:0
Директор ‘Хидроелектрана на Дрини’ Недељко Перишић, гостујући у јутарњем програму Херцег телевизије, истакао је да су у претходном периоду реализована значајна улагања с циљем одржавања и унапређења погонске спремности система.
Он је навео да су извршене инвестиције у 400-киловолтне прекидаче, замијењене заштите трансформатора, генератора и далековода, те спроведен комплексан процес преласка са аналогних на дигиталне заштите. Посебно је нагласио важност имплементације савременог система за потпуно управљање производњом и предвиђање количина вода, што представља један од значајнијих инвестиционих подухвата којим је додатно подигнута стабилност рада електране.
Перишић је подсјетио да су, у сарадњи са Владом Републике Српске и Електропривредом Републике Српске, реализовани и пројекти на подручју Вишеграда, чиме се, како је рекао, изашло у сусрет потребама локалне заједнице и становништва.
Говорећи о производњи, указао је да су хидрологије у претходне двије године биле неповољне, што је представљало изазов за остварење планских циљева. Ипак, текућа година донијела је знатно боље резултате – остварено је 190 гигават-часова електричне енергије, у односу на планираних 110.
Када је ријеч о даљој модернизацији Хидроелектране Вишеград, Перишић је најавио замјену генераторских прекидача током ове године, као и израду техничке документације за утврђивање стања турбина и генератора, те мапирање начина реализације тог комплексног пројекта.
Паралелно с тим, истакао је значај пројекта хидроелектране на Бистрици. Нагласио је да је један од најкомплекснијих захвата – копање тунела – већ дао резултате, са више од 10.000 метара ископаног тунела, док је на објекту Б1 завршено око 70 одсто радова. Додао је да ће комплетна производња тог објекта моћи бити понуђена на слободном тржишту електричне енергије, од чега се, уз енергетску стабилност, очекују и финансијски бенефити.
Перишић је закључио да даљи развој и модернизација треба да се ослањају на позитивна искуства система Хидроелектрана на Требишњици, које могу послужити као модел за будуће пројекте и унапређење рада на Дрини.
(Херцег.тв)
