Новогодишњи воз ЖРС: Традиција стара три деценије

26.12.2025
17:53
Жељезнице Републике Српске његујући традицију дугу више од три деценије у сусрет божићним и новогодишњим празницима, подјелу новогодишњих пакетића нашим малишанима и ове године организовале су у новогодишњим возовима.
Празничне новогодишње вожње на пругама Жељезница Републике Српске кренуле су јуче, када смо за малишане организовали дружење са Деда Мразовима, на релацијама од Новог Града до Добрљина, од Приједора до Омарске и од Бањалуке до Поткозарја.
Данас, у Добоју такође је владало претпразнично расположење, а наша релација за новогодишњи воз била је од Добоја до општине Станари и назад.
Ове године смо за дјецу наших запослених радника, узраста до седам година, обезбиједили укупно 308 новогодишња пакетића.
Јуче је у Бањалуци је подељено 59, у Приједору 65, Новом Граду 11, док је у Добоју своје пакетиће данас од Деда Мраза добило 173 малишана.
Жељезнице Републике Српске свим малишанима, родитељима, бакама и декама, који су се дружили са нама у новогодишњим вожњама, а које ће им свакако остати као драга успомена, желе срећне предстојеће празнике уз жеље за добро здравље, професионалне, личне и породичне успјехе.
