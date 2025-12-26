Logo
Large banner

Новогодишњи воз ЖРС: Традиција стара три деценије

26.12.2025

17:53

Коментари:

0
Новогодишњи воз ЖРС: Традиција стара три деценије
Фото: Facebook/ŽRS

Жељезнице Републике Српске његујући традицију дугу више од три деценије у сусрет божићним и новогодишњим празницима, подјелу новогодишњих пакетића нашим малишанима и ове године организовале су у новогодишњим возовима.

Празничне новогодишње вожње на пругама Жељезница Републике Српске кренуле су јуче, када смо за малишане организовали дружење са Деда Мразовима, на релацијама од Новог Града до Добрљина, од Приједора до Омарске и од Бањалуке до Поткозарја.

Данас, у Добоју такође је владало претпразнично расположење, а наша релација за новогодишњи воз била је од Добоја до општине Станари и назад.

Ове године смо за дјецу наших запослених радника, узраста до седам година, обезбиједили укупно 308 новогодишња пакетића.

Јуче је у Бањалуци је подељено 59, у Приједору 65, Новом Граду 11, док је у Добоју своје пакетиће данас од Деда Мраза добило 173 малишана.

Жељезнице Републике Српске свим малишанима, родитељима, бакама и декама, који су се дружили са нама у новогодишњим вожњама, а које ће им свакако остати као драга успомена, желе срећне предстојеће празнике уз жеље за добро здравље, професионалне, личне и породичне успјехе.

Подијели:

Тагови:

ŽRS

Željeznice Republike Srpske

praznici

paketići

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У касарни "Козара" традиционални пријем поводом Божића: Присуствују званичници Српске

Република Српска

У касарни "Козара" традиционални пријем поводом Божића: Присуствују званичници Српске

1 ч

0
Станивуковић има новог одборника, хапшен због сумње да је запалио ауто предсједнику Скупштине Рогатица

Република Српска

Станивуковић има новог одборника, хапшен због сумње да је запалио ауто предсједнику Скупштине Рогатица

2 ч

1
Дебели минус оковао Српску, ево гдје је измјерено -17!

Република Српска

Дебели минус оковао Српску, ево гдје је измјерено -17!

6 ч

0
Срђан Мазалица, Шеф клуба посланика СНСД-а у Народној Скупштини Републике Српске.

Република Српска

Мазалица за АТВ: "Сваке године имамо све више манифестација које су повезане са 9. јануаром"

16 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

34

Ове собне биљке одлично подносе хладноћу

13

17

Влада Српске одлучила - сриједа нерадни дан

13

15

Зашто неки људи не уживају у музици?

13

11

Бањалучки суд изрекао 150 година затвора за диловање дроге!

13

06

Јача "звијер" над Русијом која ускоро долази код нас

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner