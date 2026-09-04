Откријте подземне бисере: Посјетите тајанствене пећине Романијског краја

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пећина Орловача је један од најљепших бисера које је милионима година вајала и стварала Божја рука, а њен накит је потпуно уникатан и непоновљив.
То су неописиве, скривене љепоте у којима се сталагмити, сталактити и халактити смјењују са фрагментима коралног и арагонитног накита, те јединственим пећинским стубовима који подсјећају на античке и ренесансне дворце различитих боја.
Уљепшана низовима драперија најтананијег изгледа и најразличитијих облика, Орловача је обогаћена и прекрасним саливима попут окамењених водопада.
Овај изванредан спелеолошки објекат био је дом пећинског медвједа (Ursus spelaeus) прије више од 16.000 година, а данас је станиште најугроженије групе сисара у Европи - слијепог миша.
Поред Орловаче, овај крај крије и друге фасцинантне подземне локације. У стрмим литицама Романије налази се чувена Новакова пећина, позната по легендарном хајдуку Старини Новаку.
На самом извору Мокрањске Миљацке смјештена је пећина Ледењача, у којој се лед често задржи и током љета, па се у најтоплијим мјесецима у њој можете осјећати као усред зиме. Такође, у кориту Миљацке налази се и пећина Липовац која је још увијек недовољно истражена, али изузетно атрактивна за посјетиоце и љубитеље фотографије.
Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, ове пећине представљају непроцјењиво природно и историјско благо нашег региона.
У Туристичкој организацији Републике Српске такође истичу да подземни свјетови Орловаче, Новакове пећине, Ледењаче и Липовца нуде јединствен спој спелеолошке авантуре, очуване природе и мистичних легенди за све генерације посјетилаца.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч11
Најновије
Најчитаније
18
53
18
45
18
38
18
24
18
19
Тренутно на програму