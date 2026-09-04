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Откријте подземне бисере: Посјетите тајанствене пећине Романијског краја

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04.09.2026 16:55

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Жена са руксаком гледа према планинском врху.
Фото: Pexels/Chris G

Пећина Орловача је један од најљепших бисера које је милионима година вајала и стварала Божја рука, а њен накит је потпуно уникатан и непоновљив.

То су неописиве, скривене љепоте у којима се сталагмити, сталактити и халактити смјењују са фрагментима коралног и арагонитног накита, те јединственим пећинским стубовима који подсјећају на античке и ренесансне дворце различитих боја.

Орловача

Уљепшана низовима драперија најтананијег изгледа и најразличитијих облика, Орловача је обогаћена и прекрасним саливима попут окамењених водопада.

Овај изванредан спелеолошки објекат био је дом пећинског медвједа (Ursus spelaeus) прије више од 16.000 година, а данас је станиште најугроженије групе сисара у Европи - слијепог миша.

Поред Орловаче, овај крај крије и друге фасцинантне подземне локације. У стрмим литицама Романије налази се чувена Новакова пећина, позната по легендарном хајдуку Старини Новаку.

Ледењача

На самом извору Мокрањске Миљацке смјештена је пећина Ледењача, у којој се лед често задржи и током љета, па се у најтоплијим мјесецима у њој можете осјећати као усред зиме. Такође, у кориту Миљацке налази се и пећина Липовац која је још увијек недовољно истражена, али изузетно атрактивна за посјетиоце и љубитеље фотографије.

Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, ове пећине представљају непроцјењиво природно и историјско благо нашег региона.

У Туристичкој организацији Републике Српске такође истичу да подземни свјетови Орловаче, Новакове пећине, Ледењаче и Липовца нуде јединствен спој спелеолошке авантуре, очуване природе и мистичних легенди за све генерације посјетилаца.

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Тагови :

Туристичка организација Републике Српске

пећина

Романија

Туризам

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