Проширени колегијум Жељезница Српске и Министарства саобраћаја и веза

04.12.2025

17:41

Фото: ŽRS

Радни састанак у форми проширеног колегијума чланова управе Жељезница Републике Српске, председника Надзорног одбора и директора сектора у Жељезницама Републике Српске са представницима Министарства саобраћаја и веза, одржан је данас у Добоју.

На дневном реду нашле су се актуелне теме кроз анализу тренутних активности, које Жељезнице Републике Српске заједно са ресорним министарством врло интензивно припремају у сусрет тематској седници Владе Републике Српске.

Актуелна ситуација у предузећу, примена саобраћајне политике, као и провођење адекватних мјера у циљу стабилизације пословања Жељезница Републике Српске, разматрани су у циљу реализације планираних активности које за циљ имају побољшање функционисања жељезничког сектора у Српској.

Радном састанку у Добоју поред генералног директора Слађана Јовића, свих чланова управе, предсједника Надзорног одбора и директора сектора, испред Министарства саобраћаја и веза присуствовали су Весна Вожни, помоћник министра и Стево Савић шеф кабинета ресорног министарства.

