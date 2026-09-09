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Субвенције значајне за набавку машина

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09.09.2026 12:18

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Пољопривредна машина
Фото: ATV

Драгомир Сувајац, који води фарму Сувајац каже да му субвенције које је добио посредством Агенције за аграрна плаћања много значе.

Посредством Агенције за аграрна плаћања Драгомир Сувајац, наводи да су набавили многобројне машине за рад, што им је у раду много значило.

"Значи ми много, било је упитно да ли наставити даље радити и са овим се бавити или одустати од тога, много нам значи то", каже Драгомир Сувајац, фарма Сувајац, Горња Илова код Прњавора.

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Тагови :

Агенција за аграрна плаћања

субвенције

Пољопривреда

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