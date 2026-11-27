Аутор:АТВ редакција
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Потрага за несталом женом из Прибоја окончана је данас, након што је пронађено њено тијело.
"Тијело нестале жене пронађено је у кориту ријеке Лим", потврђено је за агенцију РИНА.
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Она је нестала 22. новембра, када је виђена посљедњи пут око 17 сати.
У потрагу су били укључени полиција и спасилачки тимови.
(Телегарф)
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