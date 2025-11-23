Кина: Јапан је прешао црвену линију

Извор:
23.11.2025
19:09
Јапан је прешао црвену линију коментарима своје нове званичнице који сугеришу потенцијалну војну интервенцију око Тајвана, поручио је данас кинески министар вањских послова Ванг Ји.
Изјаве јапанске премијерке Санае Такаичи раније овог мјесеца да би кинеска поморска блокада или друга акција против Тајвана могла бити основа за јапански војни одговор биле су "шокантне", саопштио је Ванг у коментару објављеном на мрежној страници кинеског министарства спољних послова.
"Шокантно је да су садашњи јапански челници јавно послали погрешан сигнал о покушају војне интервенције у тајванском питању, рекли ствари које нису смјели рећи и прешли црвену линију која се није смјела дирати", упозорио је.
Ванг, највиши кинески дужносник који се досад осврнуо на напетости, напоменуо је да Кина мора "одлучно одговорити" на јапанске поступке и да све земље имају одговорност "спријечити поновно оживљавање јапанског милитаризма".
Изјаве јапанске премијерке довеле су до пораста напетости између двију земаља у посљедњих неколико седмица. Пекинг је у петак послао писмо главном тајнику УН-а Антонију Гутерешу у којем критикује Такаичи "тешко кршење међународног права" и дипломатских норми.
Пекинг сматра самоуправни Тајван, бившу јапанску колонију, својом територијом коју ће по потреби анектирати силом. Кина се противи учествовању других земаља на Тајвану, посебно Сједињених Држава, које су главни добављач оружја за острво, као и америчких савезника у Азији, укључујући Јапан и Филипине.
Став јапанске премијерке сматра се снажнијим од става њених претходника, који су изражавали забринутост због кинеске пријетње Тајвану, али нису јавно говорили како ће Јапан одговорити. Премијерка је касније одбила повући своје изјаве, али је рекла како ће у будућности избјегавати говорити о конкретним сценаријима.
