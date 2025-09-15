Logo
Large banner

Снажан земљотрес погодио Русију

15.09.2025

20:12

Коментари:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 5.8 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 15. септембра 2025. године у 18.34 часова, на подручју Русије.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је близу источне обале Камчатке.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.

Емануел Макрон 06092025

Свијет

Макроне, није добро

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Подсјетимо, недавно је серија јачих земљотреса погодила ово острво.

Камчатка је полуострво које се налази на далеком истоку Русије, између Охотског мора на западу и Беринговог мора и Тихог океана на истоку.

То је дио руског Далеког истока и административно припада Камчатском крају.

Камчатка има више од 300 вулкана, од којих је више од 30 активних.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Русија

Земљотрес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Када нема јединства у народу, то прво искористе наши непријатељи

1 ч

0
Брод човјек море

Наука и технологија

Забрињавајући пораст нивоа мора: Угрожено милион и по људи

1 ч

0
Отац убио сина (8), па себе

Свијет

Отац убио сина (8), па себе

1 ч

0
Кампања "Школа која чује" озваничена у бањалучкој Гимназији

Бања Лука

Кампања "Школа која чује" озваничена у бањалучкој Гимназији

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

36

Комби у рикверц изашао на пругу, а затим га покосио воз: Језив снимак судара

21

32

Један јако чудан Гинисов рекорд

21

22

Огласио се МУП о убиству код Обреновца: Срђану одређен притвор, ево шта му се ставља на терет

21

17

Ковачевић: Српска показује солидарност са америчким народом

21

16

Централне вијести - 15.9.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner