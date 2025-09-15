Снажан земљотрес погодио Русију

15.09.2025
20:12
Земљотрес магнитуде 5.8 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 15. септембра 2025. године у 18.34 часова, на подручју Русије.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је близу источне обале Камчатке.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Подсјетимо, недавно је серија јачих земљотреса погодила ово острво.
Камчатка је полуострво које се налази на далеком истоку Русије, између Охотског мора на западу и Беринговог мора и Тихог океана на истоку.
То је дио руског Далеког истока и административно припада Камчатском крају.
Камчатка има више од 300 вулкана, од којих је више од 30 активних.
