Шок у Бијелој кући: Спрема му се отказ?

Извор:
Б92
15.09.2025
20:31
Коментари:0
Директор ФБИ-ја Каш Пател би ускоро могао бити отпуштен, а Бијела кућа припрема потенцијалне замјене за његову позицију, објавио је Фокс њуз, ТВ канал близак Републиканској странци.
Према извјештају Фокс њуза, Пател је именован као један од главних криваца у лоше спроведеној истрази убиства Чарлија Кирка, политичког коментатора који је убијен претходне недјеље.
ФБИ је ухапсио двије особе које нису имале никакве везе са убиством, а требало им је неколико дана да ухапсе убицу, након што га је пријавио његов отац.
Иако званично Бијела кућа и даље стоји иза Патела, неки сарадници америчког предсједника Доналда Трампа већ су почели да припремају терен за његову смјену.
У вези с тим, Фокс њуз извјештава да се међу потенцијалним замјенама помиње Ендру Бејли, један од Пателових тренутних замјеника.
Пошто је на ту позицију именован овог мјесеца, Бејли би могао да преузме директорску функцију тек након 90 дана, односно крајем ове године.
(б92)
