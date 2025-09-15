Logo
Шок у Бијелој кући: Спрема му се отказ?

Извор:

Б92

15.09.2025

20:31

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Директор ФБИ-ја Каш Пател би ускоро могао бити отпуштен, а Бијела кућа припрема потенцијалне замјене за његову позицију, објавио је Фокс њуз, ТВ канал близак Републиканској странци.

Према извјештају Фокс њуза, Пател је именован као један од главних криваца у лоше спроведеној истрази убиства Чарлија Кирка, политичког коментатора који је убијен претходне недјеље.

ФБИ је ухапсио двије особе које нису имале никакве везе са убиством, а требало им је неколико дана да ухапсе убицу, након што га је пријавио његов отац.

гојазност дебљина-15092025

Здравље

Револуционарно: СЗО мијења став о гојазности!

Иако званично Бијела кућа и даље стоји иза Патела, неки сарадници америчког предсједника Доналда Трампа већ су почели да припремају терен за његову смјену.

У вези с тим, Фокс њуз извјештава да се међу потенцијалним замјенама помиње Ендру Бејли, један од Пателових тренутних замјеника.

илу-брод-човјек-море-29082025

Наука и технологија

Забрињавајући пораст нивоа мора: Угрожено милион и по људи

Пошто је на ту позицију именован овог мјесеца, Бејли би могао да преузме директорску функцију тек након 90 дана, односно крајем ове године.

(б92)

Коментари (0)
