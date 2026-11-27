Аутор:АТВ редакција
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Британска Национална здравствена служба (НХС) упозорила је на нагли скок броја обољелих од грипа, наводећи да је број болничких пријема због вируса на највишем нивоу још од периода пандемије вируса корона.
Директор здравствене службе сер Џим Меки изјавио је да су неке болнице увеле обавезно ношење маски како би сузбиле ширење респираторних болести, пренео је Скај њуз.
"Прије отприлике три недјеље био сам у посјети и морао сам да ставим маску први пут послије неколико година, што је заправо био шок за мене", рекао је Меки.
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Према подацима Агенције за здравствену безбједност Уједињеног Краљевства (УКХСА), стопа пријема у болницу због грипа у Енглеској износила је прошле недјеље девет особа на 100.000 људи, што је скок у односу на пет особа на 100.000 у претходних седам дана.
У истој недјељи 2025. године број пријема износио је 4,9 на 100.000 становника.
Подаци УКХСА показују да стопа обољевања од грипа није била на овако високом нивоу у овом периоду од новембра 2020. године. Агенција је саопштила да је број јављања болничким хитним службама због болести сличних грипу био изнад сезонски очекиваних нивоа.
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Здравствени званичници позвали су грађане да се вакцинишу након што се испоставило да је само трећина људи у одређеним ризичним групама примила вакцину против грипа.
Према подацима УКХСА, готово 9,5 милиона људи млађих од 65 година у клиничким ризичним групама испуњава услове за вакцинацију против грипа, преноси Танјуг.
То укључује особе са плућним обољењима, болестима бубрега или јетре, као и дијабетичаре.Бројке показују да је 34,2 одсто припадника ових група примило вакцину против грипа до 22. новембра.
Скок броја болничких пријема због грипа услиједио је након што је бивша замјеница главног медицинског савјетника Енглеске Џени Харис изјавила да ће се нова пандемија сигурно догодити.
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