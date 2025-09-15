Жена пронађена мртва у канти за смеће испред стана

Извор:
Телеграф
15.09.2025
14:24
Коментари:0
Жена из Џорџије пронађена је мртва и њено тијело је бачено у канту за смеће испред њеног стана.
Тијело Теше Ариел Колберт (42) пронађено је у апартманима Санфорд Армс, малом стамбеном насељу у Мејкону, пренио је Дејли Мејл.
Заменици шерифске канцеларије округа Биб одговорили су на позив о несталој особи око 8 сати ујутру и ушли у стан у Санфорд авенији, гдје су затекли Колбертову без свијести.
Хроника
Прво запалио комшији кућу и претукао га, данас му убио сина
Иследник округа Биб, Леон Џонс, прогласио ју је мртвом на лицу мјеста и касније рекао новинарима да је пронађена "затрпана у канти за смеће".
Власти су оградиле стамбени блок док су истражитељи претраживали подручје тражећи трагове. Није било хапшења, а шерифова канцеларија случај третира као убиство.
Њена сива Тојота Камри је и даље била паркирана близу њеног стана, а њена торбица и чаша за воду су остављене унутра, детаљи за које је њена млађа сестра, Сенди, рекла да су одмах упалили звона за узбуну. Позвала је 911 након што је схватила да њена сестра никада неће изаћи из куће без њих.
Свијет
ТикТок под притиском: Трамп поново разматра битну одлуку
Санди је описала своју сестру као душу забаве, некога ко је волио шминку, трепавице и нокте. Жртва је радила као чувар у компанији "Алиејд Јуниверсал".
"Била је најстарија, али је имала дух најмлађе. Знала је о трендовима љепоте, доносила је забаву гдје год је ишла. Једноставно мрзим што је моја сестра пронађена у канти за смеће јер не желим да је неко памти као смеће. Моја сестра није била смеће", рекла је Сенди.
Сестре су водиле веома различите животе, али су остале нераздвојне. Санди је била посвећена својој кћерки, а Тиша је била привучена путовањима, забавом и ноћним животом.
"Била је чувар, само јој је био потребан неко да је заштити", додала је Сенди.
Horror as woman is found dead inside a trash can https://t.co/4V21mNUi7D— Daily Mail (@DailyMail) September 13, 2025
(Телеграф)
Савјети
3 ч1
Хроника
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму