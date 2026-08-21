Logo

Da li ste primjetili ovu promjenu na Instagramu? Neki kažu da je drastična

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 12:06

Komentari:

0
Да ли сте примјетили ову промјену на Инстаграму? Неки кажу да је драстична
Foto: Pexels

Društvena mreža i kompanija Instagram, u vlasništvu korporacije Meta, predstavila je novi tekstualni logo, odnosno način na koji se ispisuje naziv platforme, što je prva promjena ovog dijela vizuelnog identiteta u poslednjih deset godina.

Izvršni direktor Instagrama Adam Moseri objasnio je da je stari tekstualni logo poslije deset godina djelovao zastarjelo i da je bilo vrijeme za osvježavanje, prenosi Varajeti.

Prema njegovim riječima, novi dizajn trebalo bi da bude "čistiji i moderniji", uz zadržavanje elemenata originalnog izgleda i jednostavnosti karakteristične za Instagram.

Novi tekstualni logo Instagrama koristi font koji podsjeća na rukopis, sa izraženim krivinama na slovima "s", "r" i "g".

Dok neki korisnici smatraju da dizajn izgleda svježe i moderno, drugi ga kritikuju jer je naziv Instagrama, po njihovom mišljenju, teže čitljiv nego ranije.

туча-песница-шака

Srbija

Jeziv napad: Obučeni u crno, slomili lobanju mladiću

Pojedini korisnici su, međutim, kritikovali Instagram iz drugog razloga, navodeći da bi kompanija trebalo da rješava važnije probleme na platformi, poput botova, sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom i problema sa vraćanjem ugašenih naloga.

Prepoznatljiva šarena ikona fotoaparata, glavni vizuelni logo Instagrama, se ne mijenja, tako da će ikona aplikacije ostati ista.

Instagram je posljednji put napravio veliku promjenu vizuelnog identiteta u 2016, kada je napušten prepoznatljivi smeđi fotoaparat sa trakom u duginim bojama i uvedena današnja šarena ikona, prenosi Ubrzanje.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Instagram

tehnologija

društvene mreže

Komentari (0)

Pročitajte više

Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Svijet

Zaharova: Srbi na Kosobu izloženi svakodnevnom ugnjetavanju

3 h

0
Грађевинске радове наплатио 15.800 евра, а за осам мјесеци није урадио ништа

Hronika

Građevinske radove naplatio 15.800 evra, a za osam mjeseci nije uradio ništa

3 h

0
Хеликоптерска јединица МУП-а Српске

Gradovi i opštine

Helikopter MUP-a Srpske gasi požar kod Trebinja

3 h

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Gradovi i opštine

Pronađena torba s novcem u BiH, traži se vlasnik

3 h

0

Više iz rubrike

mobilni telefon mobitel

Nauka i tehnologija

Kako najlakše prebaciti podatke sa jednog telefona na drugi?

5 h

0
Ускоро би путем порука на ТикТоку могао стизати новац

Nauka i tehnologija

Uskoro bi putem poruka na TikToku mogao stizati novac

1 d

0
Откључавање телефона помоћу лица на андроиду

Nauka i tehnologija

Mislite da pričate sa djetetom? Običan poziv pretvoren u horor za jednu porodicu

1 d

0
Телефони стоје на столу у прикључени на пуњач.

Nauka i tehnologija

Ostavljate punjač u zidu? Evo zašto to odmah treba da prestanete

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

44

Oglasio se MUP Srbije: U Sremskoj Mitrovici "pao" osumnjičeni za pokušaj ubistva Davora Dabića!

15

35

Požar u selu Tuli: Helikopterski servis i vatrogasci u borbi sa vatrom

15

28

Tri znaka kineskog horoskopa privlače novac i uspjeh od 24. avgusta: Nedjelja im otvara prava vrata

15

28

Kako rashladiti sobu bez klime: Trik sa prozorima koji pravi veliku razliku

15

26

Bitno: Trenutna situacija u Rukometnom savezu BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima