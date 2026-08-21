Da li ste primjetili ovu promjenu na Instagramu? Neki kažu da je drastična

Društvena mreža i kompanija Instagram, u vlasništvu korporacije Meta, predstavila je novi tekstualni logo, odnosno način na koji se ispisuje naziv platforme, što je prva promjena ovog dijela vizuelnog identiteta u poslednjih deset godina.

Izvršni direktor Instagrama Adam Moseri objasnio je da je stari tekstualni logo poslije deset godina djelovao zastarjelo i da je bilo vrijeme za osvježavanje, prenosi Varajeti.

Prema njegovim riječima, novi dizajn trebalo bi da bude "čistiji i moderniji", uz zadržavanje elemenata originalnog izgleda i jednostavnosti karakteristične za Instagram.

Novi tekstualni logo Instagrama koristi font koji podsjeća na rukopis, sa izraženim krivinama na slovima "s", "r" i "g".

Dok neki korisnici smatraju da dizajn izgleda svježe i moderno, drugi ga kritikuju jer je naziv Instagrama, po njihovom mišljenju, teže čitljiv nego ranije.

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Pojedini korisnici su, međutim, kritikovali Instagram iz drugog razloga, navodeći da bi kompanija trebalo da rješava važnije probleme na platformi, poput botova, sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom i problema sa vraćanjem ugašenih naloga.

Prepoznatljiva šarena ikona fotoaparata, glavni vizuelni logo Instagrama, se ne mijenja, tako da će ikona aplikacije ostati ista.

Instagram je posljednji put napravio veliku promjenu vizuelnog identiteta u 2016, kada je napušten prepoznatljivi smeđi fotoaparat sa trakom u duginim bojama i uvedena današnja šarena ikona, prenosi Ubrzanje.rs.