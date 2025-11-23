Logo

Brzom reakcijom građana i policije pronađeno dvoje nestale djece u Banjaluci

Izvor:

ATV

23.11.2025

18:29

Banjalučka policija zajedno sa građanima brzom reakcijom pronašla je dvoje djece čiji je nestanak prijavljen danas u šumi kod Priječana. Njih je pronašao Banjalučanin D.R. koji je odmah alarmirao nadležne.

"Policijskoj upravi Banjaluka danas oko 16,50 časova prijavljeno je da se na području naselja Priječani u šumi danas oko 15,00 časova izgubilo dvoje djece starosti 12 i 8 godina", saopšteno je iz policije.

Odmah su u potragu na lice mjesta upućeni policijski službenici Policijske uprave Banjaluka i Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a angažovani su i helikopteri Uprave za vazduhoplovstvo.

Oko 17,50 časova građanin D.R. iz Banjaluke prijavio je da je u naselju Krčmarice pronašao dvoje djece koje su se izgubila, a izvršenim provjerama utvrđeno je da se radi o djeci čiji je nestanak prijavljen. O navedenom je obavještena Služba hitne medicinske pomoći Banjaluka, radi ukazivanja ljekarske pomoći djeci.

